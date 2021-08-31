Россиянам назвали оптимальные сроки для покупки нового автомобиля

Россиянам, желающим в этом году приобрести новый автомобиль, следует отложить покупку на год–полтора. К этому времени ситуация с ценами и с дефицитом машин стабилизируется, заявил в интервью «Вечерней Москве» вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр.

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«Когда меня спрашивают, когда покупать автомобиль, я говорю: «Ребята, подождите год–полтора, лучше потратьте сто тысяч рублей на восстановление автомобиля, на котором вы сейчас ездите, не избавляйтесь от него, просто подождите, не попадайтесь на эту удочку», — заявил он.

Хайцеэр отметил, что в настоящее время на рынке наблюдается завышение цен на автомобили, помимо их дефицита. Нехватка машин, в частности, премиум-класса, и рост цен возникли из-за проблем в экономике, вызванных пандемией. Это нехватка деталей и запчастей, подорожание логистики, а также вынужденное стремление отечественных автодилеров извлечь дополнительную выгоду в сложившихся обстоятельствах.