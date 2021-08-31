«В размере 10 000 рублей»: россияне уже получают новую выплату в Сбербанке

Новую денежную выплату россияне активно оформляют в Сбербанке. В кредитной организации рассказали, что вместе с такой выплатой граждане получают и определенные бонусы, сообщает PRIMPRESS.

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Речь идет о выплате в размере 10 тысяч рублей на детей школьного возраста. По информации Сбербанка, уже более одного миллиона граждан, проживающих только в одном Поволжском регионе, оформили такие выплаты. Это жители Астраханской, Волгоградской, Пензенской, Оренбургской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областей. Всего было выдано более 15,5 млрд рублей.

Данную выплату могут оформить семьи, проживающие в любом регионе России. Главное, чтобы в семье воспитывался ребенок в возрасте от 6 до 18 лет. А для детей с инвалидностью возраст ограничивается 23 годами.

Многие россияне оформляют эту выплату именно через Сбербанк. Во-первых, у большинства имеются на руках карты именного этого крупнейшего банка. А во-вторых, банк вместе с выплатами дает гражданам дополнительные бонусы.

Оформить новую выплату для тех, кто ей еще не воспользовался, можно до 1 ноября. Сделать это можно, подав заявление через госуслуги или в МФЦ. Если указать реквизиты карты Сбербанка, будут вышеобозначенные бонусы, которые банк предоставить автоматически.