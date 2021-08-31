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«В размере 10 000 рублей»: россияне уже получают новую выплату в Сбербанке

Primpress
33 минуты назад

Новую денежную выплату россияне активно оформляют в Сбербанке. В кредитной организации рассказали, что вместе с такой выплатой граждане получают и определенные бонусы, сообщает PRIMPRESS.

«В размере 10 000 рублей»: россияне уже получают новую выплату в Сбербанке
Фото: PRIMPRESS PRIMPRESS

Речь идет о выплате в размере 10 тысяч рублей на детей школьного возраста. По информации Сбербанка, уже более одного миллиона граждан, проживающих только в одном Поволжском регионе, оформили такие выплаты. Это жители Астраханской, Волгоградской, Пензенской, Оренбургской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областей. Всего было выдано более 15,5 млрд рублей.

Данную выплату могут оформить семьи, проживающие в любом регионе России. Главное, чтобы в семье воспитывался ребенок в возрасте от 6 до 18 лет. А для детей с инвалидностью возраст ограничивается 23 годами.

Многие россияне оформляют эту выплату именно через Сбербанк. Во-первых, у большинства имеются на руках карты именного этого крупнейшего банка. А во-вторых, банк вместе с выплатами дает гражданам дополнительные бонусы.

Оформить новую выплату для тех, кто ей еще не воспользовался, можно до 1 ноября. Сделать это можно, подав заявление через госуслуги или в МФЦ. Если указать реквизиты карты Сбербанка, будут вышеобозначенные бонусы, которые банк предоставить автоматически.

Ранее сообщалось, что Сбербанк начал перечислять денежные выплаты гражданам, имеющим на то веские основания. Это так называемые страховые возмещения, оформить которые можно в том числе и через приложение «Сбербанк Онлайн».

Личный счет,Сбербанк России,
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