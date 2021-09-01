Собянин сделал пересадки на наземном общественном транспорте бесплатными

"Кроме того, эта мера привлечет на наземный транспорт новых пассажиров. Ведь многие люди выбирали пусть более длинный и неудобный, но менее дорогой маршрут. Теперь они смогут сэкономить и время, и деньги. Городской наземный транспорт готов к увеличению пассажиропотока", - написал мэр.