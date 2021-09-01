Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Собянин сделал пересадки с одного наземного маршрута на другой в Москве бесплатными

ТАСС
51 минуту назад

Пересадки на наземном общественном транспорте Москвы в течение 90 минут с начала поездки стали бесплатными с 1 сентября. Об этом в среду сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Собянин сделал пересадки на наземном общественном транспорте бесплатными
Фото: ТАССТАСС

"С сегодняшнего дня, 1 сентября 2021 года, пересадка между автобусами, электробусами и трамваями разных маршрутов будет бесплатной в течение 90 минут с начала поездки", - написал Собянин в своем блоге.

Он добавил, что бесплатная пересадка сэкономит деньги примерно 500 тыс. пассажиров в день. Для тех, кто ездит регулярно, годовая экономия составит до 11 тыс. рублей.

"Кроме того, эта мера привлечет на наземный транспорт новых пассажиров. Ведь многие люди выбирали пусть более длинный и неудобный, но менее дорогой маршрут. Теперь они смогут сэкономить и время, и деньги. Городской наземный транспорт готов к увеличению пассажиропотока", - написал мэр.

Диспансеризация переболевших COVID-19 москвичей станет бесплатной

Для того, чтобы воспользоваться бесплатной пересадкой, карту "Тройка" нужно привязать к личному кабинету пассажира в приложении "Метро Москвы" или на сайте Московского метрополитена. После привязки карты бесплатная пересадка будет подключена в течение 12 часов.

Личный счет,Сергей Собянин,
15
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители