Пересадки на наземном транспорте в Москве сделали бесплатными

Пересадка с одного наземного маршрута на другой в Москве теперь бесплатная, около 500 тыс. пассажиров в день смогут экономить средства. Об этом мэр российской столицы Сергей Собянин сообщил в своем личном блоге.

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"С сегодняшнего дня, 1 сентября этого года, пересадка между автобусами, электробусами и трамваями различных маршрутов будет бесплатной в течение 90 минут с начала поездки", — написал Собянин.

Он отметил, что для тех, кто передвигается на общественном транспорте регулярно, экономия за год составит до 11 тыс. рублей.

"Помимо этого, эта мера привлечет на наземный транспорт новых пассажиров. Ведь многие граждане выбирали пусть более длинный и некомфортный, но менее дорогостоящий маршрут. Теперь они смогут экономить как время, так и деньги. Городской наземный транспорт готов к наращиванию пассажиропотока", — подчеркнул столичный градоначальник.

Для того, чтобы воспользоваться бесплатной пересадкой, карту "Тройка" следует привязать к личному кабинету пассажира в приложении "Метро Москвы" или на портале Московского метрополитена. После привязки карты бесплатную пересадку подключать в течение 12 часов.