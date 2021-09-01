Депутат Госдумы пожаловался на пенсию в 24 тысячи рублей

Депутат Госдумы от Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Павел Завальный пожаловался, что проработал 27 лет, был гендиректором газотранспортной компании, но получил пенсию в размере 24 000 рублей. Он предложил изменить начисление пенсий для работающих на Крайнем Севере. По мнению депутата, нынешняя система делает округ непривлекательным для молодёжи. «Когда я начал разбираться, обнаружил, что повышающий коэффициент за работу на Севере в нашем округе — всего 1,5 к фиксированному базовому размеру пенсии. И то, если вы проработали на Крайнем Севере не менее 15 лет или в приравненных местностях не менее 20, при выработке страхового стажа 25 и 20 лет для мужчин и женщин соответственно. А если проработал на Севере дольше — это не учитывается совсем», — объяснил Завальный в Facebook. Депутат сообщил, что планирует провести отдельную конференцию профсоюзов, работодателей и чиновников по вопросу пенсий. Он предложил скорректировать повышающие коэффициенты и механизм начислений пенсии, а также сделать учёт стажа более полноценным и дифференцированным. Кроме того, по мнению Завального, нужно дополнить механизмы правом досрочного ухода на пенсию. В нём необходимо учесть показатели здоровья, профзаболевания, стаж работы на Севере и условия труда. В августе Минтруд утвердил порядок информирования граждан об их пенсионных накоплениях и будущем размере выплат. Сведения предоставят женщинам старше 40 лет и мужчинам от 45 лет при условии, что никто из них не получает пенсию по старости или инвалидности. Сообщения будут проходить раз в три года. Фото: facebook.com