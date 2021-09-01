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Москвичам раскрыли способ сэкономить на оплате городских услуг и штрафов

Мослента
44 минуты назад

Москвичам раскрыли способ сэкономить на оплате городских услуг и штрафов. Так, владельцы карт «Мир» с 1 сентября могут оплачивать счета за коммуналку, автомобильные штрафы и услуги столичного департамента городского имущества без комиссии. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Москвичам раскрыли способ сэкономить на оплате городских услуг
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Беспошлинную оплату можно проводить на портале mos.ru и через городские мобильные приложения.

На портале mos.ru счета отображаются автоматически в сервисе «Мои платежи», если в личном кабинете пользователя указаны данные паспорта и СНИЛС. Для отображения счетов, входящих в ЕПД, необходимо ввести код плательщика и номер квартиры, для просмотра автоштрафов — данные водительского удостоверения и свидетельства о регистрации автомобиля.

Предполагается, что акция продлится по 31 августа 2022 года.

Ранее в августе сервис каршеринга выписал москвичке штраф за превышение скорости в период, когда та находилась в отпуске. Девушка пожаловалась, что не смогла через приложение оплатить штраф своей банковской картой с положительным балансом.

Личный счет,Mos.ru,
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