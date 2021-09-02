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Россияне задолжали банкам рекордную сумму

Ura.Ru
10 минут назад

На начало сентября просроченная задолженность физических лиц перед банками достигает 955 млрд рублей. Об этом сообщил президент СРО «Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств» (НАПКА) и председатель Совета СРО «МиР» Эльман Мехтиев.

Россияне задолжали банкам рекордную сумму
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сейчас просроченная должность россиян перед банками достигает 955 млрд рублей, однако уже в следующем году она может преодолеть порог в 1 трлн рублей. «Наибольший объем просроченной задолженности сформирован в сегменте потребительского кредитования, на его долю приходится более 60% от всей просрочки», — рассказал Мехтиев «Известиям».

Ранее сообщалось, что за первое полугодие 2021 года несостоятельными признаны вдвое больше россиян, чем в аналогичном периоде 2020-го. За январь—июнь суды объявили банкротами 88 тысяч физлиц. Эксперты полагают, что пик банкротств будет зафиксирован осенью, что обусловлено отложенным эффектом пандемии.

Личный счет,газета "Известия",
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