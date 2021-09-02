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В России увеличат маткапитал

Ura.Ru
1 час назад

В России в 2022 году вновь увеличат маткапитал на первого и второго ребенка. Об этом сообщил на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) министр труда Антон Котяков.

Власти назвали размер увеличенного маткапитала
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RUЕкатерина Сычкова © URA.RU

«Размер материнского капитала в 2022 вырастет до 503 тысяч рублей на первого ребенка и 665 тысяч рублей на второго ребенка. Если ранее семья получала материнский капитал на первого ребенка, размер доплаты на второго составит 161 772 рубля», — сообщил РИА «Новости» на ПМЭФ глава Минтруда Антон Котяков.

В 2021 году размер материнского капитала за первого ребенка составляет 483 881 рублей. На второго ребенка — 155 550 рублей, а в случае рождения второго ребенка после 1 января 2020 года платят 639 431 рублей.

Личный счет,Антон Котяков,Минтруд,РИА Новости,
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