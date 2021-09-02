Маткапитал превысит полмиллиона рублей

Размер материнского капитала в 2022 году составит более 503 тысяч рублей на первого ребенка и 665 тысяч рублей - на второго. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил заявил глава Минтруда Антон Котяков.

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При этом если семья ранее получала материнский капитал на первенца, то размер доплаты на второго ребенка достигнет 161 772 рублей.

С 1 января 2021 года размер материнского капитала составляет 483,8 тысячи рублей на первого ребенка и 639,4 тысячи рублей - на второго. Для получения сертификата на маткапитал необходимо обратиться в ПФР.

Как стало известно, Минтруд подготовил проект, который предполагает сокращение срока информирования о размере материнского капитала через МФЦ до одного дня, заявили в пресс-службе министерства. Соответствующий документ опубликовали на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.