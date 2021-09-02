Маткапитал превысит полмиллиона рублей

Размер материнского капитала в 2022 году составит более 503 тысяч рублей на первого ребенка и 665 тысяч рублей - на второго. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил заявил глава Минтруда Антон Котяков.
При этом если семья ранее получала материнский капитал на первенца, то размер доплаты на второго ребенка достигнет 161 772 рублей.
С 1 января 2021 года размер материнского капитала составляет 483,8 тысячи рублей на первого ребенка и 639,4 тысячи рублей - на второго. Для получения сертификата на маткапитал необходимо обратиться в ПФР.
Как стало известно, Минтруд подготовил проект, который предполагает сокращение срока информирования о размере материнского капитала через МФЦ до одного дня, заявили в пресс-службе министерства. Соответствующий документ опубликовали на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Президент России Владимир Путин ранее пообещал рассмотреть возможность использования материнского капитала на ремонт жилья, передает «Интерфакс». Он также напомнил, что все ограничения, связанные с использованием материнского капитала, продиктованы необходимостью защитить эти деньги от злоупотреблений и манипуляций с выплатами.