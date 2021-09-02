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Пенсионерам начали перечислять по ₽10 тысяч

Лера Букина
1 час назад

Сегодня, 2 сентября, гражданам, получающим пенсию на карту, перечислят единовременную выплату в 10 тысяч рублей. Об этом ранее сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Выплаты на карты поступят 30,7 миллиона пенсионеров. В общей сложности ее получат около 43 миллионов человек.

Пенсионерам начали перечислять по ₽10 тысяч
Фото: ТАССТАСС

«Все пенсионеры, проживающие в Российской Федерации, которые по состоянию на 31 августа 2021 года получают страховые пенсии или пенсии по государственному пенсионному обеспечению. Иными словами, единовременная выплата полагается всем проживающим в РФ пенсионерам, получающим пенсии от Пенсионного фонда России», — подчеркнули в ПФР.

Граждане, получающие пенсию на дому или через «Почту России» (около 12,7 млн человек), начнут получать единовременную выплату с пятницы, 3 сентября, вместе с пенсией в день ее выдачи.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин 24 августа подписал указ о единовременной выплате 10 тысяч рублей российским пенсионерам.

На выплаты пенсионерам и военнослужащим выделят из бюджета около 500 млрд рублей. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов. Как отметил глава ведомства, деньги будут взяты из тех доходов, которые страна получила в текущем году.

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