Ростуризм изменил программу туристического кешбэка на 2022 год

В 2022 году программа туристического кешбэка будет действовать только в период низкого сезона, то есть без учета июня-сентября и новогодних праздников, заявила журналистам глава Ростуризма Зарина Догузова в кулуарах Восточного экономического форума. Об этом сообщает РИА Новости.
«Ориентировочно — с 15 января по конец апреля. И с 1 октября до середины декабря. Это примерные окна поездок. Период с мая по сентябрь, как высокий туристический сезон, по программе кешбэка стимулировать не планируется»,— заявила она.
По словам Догузовой, период продаж по кешбэку на зимний сезон начнется до конца года.
«Но он будет распространяться на период после 15 января»,— подчеркнула она.
Ростуризм ранее принял решение продлить период продаж по программе туристического кешбэка на две недели – до 14 сентября 2021 года. Туристы смогут купить пакетные туры и проживание с возможностью отправиться в поездку с 1 октября по 24 декабря. В круизы можно отправиться с 1 сентября и до окончания навигации, указали в Ростуризме. Завершение было ранее назначено на 31 августа, однако из выделенных правительством России на реализацию программы в 2021 году 6,7 млрд рублей не были потрачены 400 млн рублей. Еще примерно 100 тысяч туристов смогут воспользоваться программой благодаря продлению продаж. Отрасли в результате это принесет свыше 2 млрд рублей дополнительного дохода.
Как стало известно, продажи круизов увеличились в несколько раз в ходе третьего этапа программы туристического кешбэка.