Ростуризм изменил программу туристического кешбэка на 2022 год

В 2022 году программа туристического кешбэка будет действовать только в период низкого сезона, то есть без учета июня-сентября и новогодних праздников, заявила журналистам глава Ростуризма Зарина Догузова в кулуарах Восточного экономического форума. Об этом сообщает РИА Новости.

«Ориентировочно — с 15 января по конец апреля. И с 1 октября до середины декабря. Это примерные окна поездок. Период с мая по сентябрь, как высокий туристический сезон, по программе кешбэка стимулировать не планируется»,— заявила она.

Ростуризм ранее принял решение продлить период продаж по программе туристического кешбэка на две недели – до 14 сентября 2021 года. Туристы смогут купить пакетные туры и проживание с возможностью отправиться в поездку с 1 октября по 24 декабря. В круизы можно отправиться с 1 сентября и до окончания навигации, указали в Ростуризме. Завершение было ранее назначено на 31 августа, однако из выделенных правительством России на реализацию программы в 2021 году 6,7 млрд рублей не были потрачены 400 млн рублей. Еще примерно 100 тысяч туристов смогут воспользоваться программой благодаря продлению продаж. Отрасли в результате это принесет свыше 2 млрд рублей дополнительного дохода.