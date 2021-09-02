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В Счетной палате рассказали, сколько «ковидных» миллионов получили врачи

Анна Безрукова
43 минуты назад

Заместитель главы Счетной палаты Галина Изотова рассказала, что российским медикам доначислили 251,2 млн рублей стимулирующих «ковидных» выплат. Об этом сообщает РИА Новости.

В Счетной палате рассказали, сколько «ковидных» миллионов получили врачи
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Выплаты были сделаны после проверки, проведенной Счетной палатой и региональными контрольно-счетными органами.

Изотова добавила, что организацию выплат премий, которые полагаются медикам за работу с больными COVID-19, признали удовлетворительной.

«Отмеченные изначально недостатки постепенно были разрешены и ситуация нормализовалась», - заключила она.

В Совете Федерации ранее предложили организовать отдых детей медиков из «красных зон» в оздоровительных лагерях.

Первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак рассказал, что на отдых отправятся 11 тыс. детей. Это решение также поможет загрузить здравницы Краснодарского края, Крыма и Приморского края, подчеркнул он.

До этого премьер-министр Михаил Мишустин продлил до конца 2021 года выплаты всем, кто помогает больным COVID-19. Речь идет о медиках, соцработниках, военнослужащих, сотрудниках МЧС и других госструктур. На дальнейшие выплаты медикам правительство выделит более 46 миллиардов рублей.

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