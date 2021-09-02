В Счетной палате рассказали, сколько «ковидных» миллионов получили врачи

Заместитель главы Счетной палаты Галина Изотова рассказала, что российским медикам доначислили 251,2 млн рублей стимулирующих «ковидных» выплат. Об этом сообщает РИА Новости.

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Выплаты были сделаны после проверки, проведенной Счетной палатой и региональными контрольно-счетными органами.

Изотова добавила, что организацию выплат премий, которые полагаются медикам за работу с больными COVID-19, признали удовлетворительной.

«Отмеченные изначально недостатки постепенно были разрешены и ситуация нормализовалась», - заключила она.

В Совете Федерации ранее предложили организовать отдых детей медиков из «красных зон» в оздоровительных лагерях.

Первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак рассказал, что на отдых отправятся 11 тыс. детей. Это решение также поможет загрузить здравницы Краснодарского края, Крыма и Приморского края, подчеркнул он.