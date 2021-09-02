СберМедИИ помогает в цифровизации здравоохранения Дальнего Востока

На ВЭФ представлена новая разработка компании СберМедИИ, которая помогает в цифровизации медицинских учреждений Дальнего Востока — ИТ-платформа Медицинского цифрового диагностического центра (MDDC) с использованием технологий искусственного интеллекта (ИИ).

Приморский край стал одним из первых регионов России, чья медицинская информационная система подключилась к MDDC. Разработка объединяет на единой платформе более 50 продуктов и решений СберМедИИ, а также других компаний экосистемы Сбера и партнёров, среди которых — умный помощник врача «ТОП-3», «КТ Лёгких», «КТ Инсульт» и др.

Видео дня

Медицинский цифровой диагностический центр создан для помощи врачам в постановке диагнозов и принятии врачебных решений на основании данных первичного приёма, инструментальной и лабораторной диагностики. Платформа MDDC предоставляет возможность предиктивного подбора специалистов по анамнезу. Их обеспечение консультационной помощью происходит по широкому спектру таких направлений, как терапия, кардиология, радиология, онкология, хирургия, стоматологические исследования.

Врачи клиник, подключившихся к MDDC, в онлайн-режиме могут направлять на «цифровой консилиум» данные первичного приёма, инструментальной и лабораторной диагностики. Загрузить цифровые документы можно через веб-интерфейс, или отдельное приложение для автоматизированного рабочего места, или через программы, уже интегрированные в медицинскую информационную систему (МИС) клиники. При этом на обработку алгоритмами ИИ понадобится не более трёх минут. А вот время верификации врачом-консультантом MDDC зависит от сложности случая и может составить от 15 минут и более.

В здравоохранении Дальнего Востока уже применяется ряд сервисов с искусственным интеллектом, а теперь регион одним из первых в России подключился к платформе MDDC, на которой объединены все эти разработки с использованием ИИ. Это обеспечивает доступ к компетенциям врачей узких специальностей, а также увеличивает эффективность и скорость постановки диагнозов, невзирая на большие расстояния. Такие проекты, как MDDC, за счёт систематизации могут вывести сферу здравоохранения на качественно новый уровень.

Игал Зак

Генеральный директор СберМедИИ

На Дальнем Востоке разработки с ИИ, представленные на платформе Медицинского цифрового диагностического центра, внедрены уже в десяти лечебно-профилактических учреждениях. На Сахалине, в Хабаровском и Амурском крае сервис «КТ Лёгких», разработанный в сотрудничестве с Лабораторией по искусственному интеллекту Сбера, успешно применяется для борьбы с COVID-19, помогая врачам отслеживать паталогические изменения, а также сегментацию участков поражённой ткани лёгких с указанием объёма поражения.