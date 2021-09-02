Экономист рассказал, какая валюта рискует превратиться в фантик

Гиперинфляция может нанести удар по некоторым валютам, заявил агентству «Прайм» управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий. Он привел в пример ситуацию с зимбабвийским долларом, который обесценился в 2009 году.

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«После того, как национальная валюта Зимбабве обесценилась на десятки миллиардов процентов, ее хождение прекратилось, и почти целое десятилетие граждане страны использовали для расчетов доллары США и валюты соседних стран. В 2019 году доллар Зимбабве снова ввели в оборот, но неприятности с инфляцией угрожают опять отправить его в историю — за 2020 год он подешевел более чем на 600%», — указал специалист.

Афганистан также может ждать гиперинфляция и сильнейшее обесценивание валюты, предупредил Русецкий. Это связано со сменой власти и последствиями такой ситуации. Национальная валюта страны – афгани – резко упала в цене после смены власти, а рост цен в стране происходит быстрыми темпами из-за отсутствия внешней финансовой поддержки и заморозки активов национального ЦБ.

«При сохранении подобной ситуации в экономике валюта Афганистана рискует очень скоро по факту превратиться в фантик», — уверен эксперт.

Как отмечают аналитики «Фридом Финанс», один из факторов дефолта валют – кризис. Из-за высокой инфляции и постоянного увеличения обязательств (долг/ВВП) валюты части развивающихся стран могут подвергнуться обесцениванию.

Аналитики назвали еще один фактор – развитие/объединение пространств в отдельные зоны либо общую экономическую зону. Это может привести к выходу из оборота части валют развивающихся стран.