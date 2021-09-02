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Глава ВТБ назвал самый надежный финансовый инструмент

Лера Букина
22 минуты назад

Гражданам, которые не разбираются в финансовых инструментах, следует прибегать к помощи консультантов или же инвестировать в депозиты, поскольку они являются самым спокойным и надежным инструментом. Об этом в интервью Business FM заявил глава ВТБ Андрей Костин на полях Восточного экономического форума. По его словам, никакие циклические колебания не затронут депозиты.

Глава ВТБ назвал самый надежный финансовый инструмент
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Также Костин сообщил, что люди стали меньше снимать с депозитов средства в пользу брокерских услуг.

«В целом сегодня картина хорошая, депозиты растут. Во-первых, у нас серьезное доверие к банковскому сектору, за последние годы многое было сделано для того, чтобы государственная поддержка была, в том числе по проблемным банкам. Поэтому я думаю, что депозит при таких уровнях ставок будет востребован», – подчеркнул председатель правления ВТБ.

Отвечая на вопрос о том, понизит ли ЦБ ключевую ставку в будущем, Костин ответил, что это может произойти не ранее 2023 года. В банке ожидают ее повышения до конца года.

«Наши аналитики считают, что, возможно, до 7% в дальнейшем стабилизация на уровне 6-7%, потом, возможно, с 2023 года начнется снижение», – подчеркнул он.

Граждане России и других стран за год пандемии коронавируса забрали с депозитов в рублях 2 триллиона рублей, а в иностранной валюте — 11,7 миллиарда долларов, сообщил начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий, ссылаясь на данные ЦБ.

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