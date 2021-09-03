Россияне пожаловались на пропажу лекарства от эпилепсии

Россияне сообщили о нехватке жизненно важного противосудорожного препарата «Суксилеп» (этосуксимид) производства немецкой компании Мите ГМБХ Арцнаймиттел. Об этом сообщает РБК со ссылкой на благотворительные фонды «Предание» и «Верное направление».

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Лекарство входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств и используется для купирования приступов абсансной эпилепсии у детей. При этом он дает меньше побочных эффектов, чем другие препараты, а пропуск приема лекарства ведет к увеличению или возобновлению приступов эпилепсии, объяснила врач-эпилептолог клиники «Рассвет» Ирина Пронькинова. Она подчеркнула, что лекарство необходимо принимать ежедневно.

По данным издания, препарат перестали получать «десятки семей». К настоящему моменту в фонды поступило 192 обращения о потребности в препарате. В Минздраве отметили, что общая потребность в препарате по всей России составляет около 24 тысяч упаковок. Помимо этого россияне жалуются на пропажу других лекарств от эпилепсии, действующим веществом в которых также является этосуксимид, — «Заронтина» и «Петнидана». Как следует из данных госреестра лекарственных средств, оба препарата на данный момент не имеют регистрации в России.

Отмечается, что информацию о дефиците «Суксилепа» направлена в Минпромторг для принятия мер и обеспечения россиян лекарством.