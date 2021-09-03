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По 50 тысяч рублей: россиянам призвали увеличить выплаты

Лера Букина
43 минуты назад

Минимальный размер выплат для российских семей с детьми должен составлять 50 тысяч рублей, заявил URA.RU первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Калашников.

По 50 тысяч рублей: россиянам призвали увеличить выплаты
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Есть традиционный путь, который опробован многими странами — это увеличить выплаты. Согласитесь, что 10 тысяч рублей — это очень мало. Я считаю, что минимальная выплата должна быть не меньше 50 тысяч рублей. Иначе они тоже не будут иметь значения», — заявил он.

Депутат также выступил за усиление адресной поддержки. По словам Калашникова, государству необходимо выделить деньги субъектам для их раздачи малоимущим семьям. Если люди получают полтора прожиточных минимума на человека, им необходима дополнительная помощь, считает депутат.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов объявил, что власти города вводят дополнительные выплаты для жителей, перешагнувших 90-летний рубеж. Он рассказал, что подписал изменения в Социальный кодекс Петербурга, устанавливающие, что долгожители будут получать доплату на каждый свой день рождения. Нововведения начнут действовать с 1 января 2022 года. По сравнению с 2019 годом количество петербуржцев, достигших 90-летнего возраста, выросло на 9%, а жителей города, кому исполнилось 100 и более лет – на 20%. Губернатор напомнил, что старейшему жителю Санкт-Петербурга сейчас 107 лет.

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