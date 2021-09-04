Детские пособия станут получать больше семей

Минтруд обновил формулу, по которой определяют, имеет ли семья право на ежемесячную выплату на первого или второго ребёнка до трёх лет. По-другому станут рассчитывать и само пособие. Такой приказ министерства вступает в силу 5 сентября. Новшество позволит получить выплаты и тем, чей доход чуть выше, чем допускали старые правила. Кроме этого, со следующего года собираются увеличить размер материнского капитала.

Фото: © Андрей Никеричев/АГН Москва © Андрей Никеричев/АГН Москва

Изменения в формуле

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Оформить пособие на первого или второго ребёнка можно, если он является гражданином России и родился после 1 января 2018 года. Ещё одно обязательное условие — доход на каждого члена семьи должен быть не больше двукратной величины прожиточного минимума для трудоспособного населения в регионе. В этом правиле новым приказом меняют один нюанс — раньше учитывали прожиточный минимум на второй квартал предыдущего года, а теперь — года, когда семья обратилась за выплатой. Это сделали, потому что сам прожиточный минимум в России стали определять по-новому — не каждый квартал, а один раз в год и не на основании потребительской корзины, а по медианному среднедушевому доходу россиян.

Новый способ считать доходы, предусмотренный документом Минтруда, начнут применять с 1 января 2022 года. Это несколько увеличит число тех, кто может получать пособие. «Прожиточный минимум растёт, а вместе с ним подрастают и критерии нуждаемости, так что под них подпадут семьи с более высоким доходом», — пояснила член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Например, одинокая мама, живущая в Московской области, в следующем году сможет оформить пособие на своего первого или второго новорождённого ребёнка, если за год она получит зарплату, алименты и другие доходы в сумме не больше 738912 рублей. Ведь два прожиточных минимума для трудоспособного населения в Подмосковье на 2022 год — 30788 рублей в месяц. Эту сумму надо умножить на 12 месяцев и количество членов семьи — а их двое.

Если бы порядок остался прежним, учитывали бы прожиточный минимум на второй квартал прошлого года. Например, в 2020 году в Московской области прожиточный минимум для трудоспособного населения был 14941 рубль, в 2021-м (определён уже на весь год) — 14987, а в 2022-м будет 15394. Получается, если бы в расчёт продолжили брать прошлогоднюю цифру, в следующем году в регионе можно было бы получить пособие с доходом не больше 719376 рублей. Разница невелика, но она может сыграть роль, когда зарплата чуть выше, чем максимум, предусмотренный старыми правилами.

Также надо учесть, что годовой доход считают за 12 месяцев, предшествующих шести месяцам до даты подачи заявления на пособие, сказано на сайте Пенсионного фонда. То есть если мама обратится за выплатой 1 октября, посчитают доход её семьи с 1 апреля предыдущего года до 31 марта нынешнего.

Размер самой выплаты на малыша тоже станут рассчитывать по-новому. С 1 января она будет равна прожиточному минимуму для детей на тот год, когда семья обратилась за деньгами. Так, в Московской области в следующем году станут платить по 13869 рублей, Томской — 13250, Волгоградской — 10674 рубля, а в Санкт-Петербурге, судя по проекту постановления городского правительства — 12055. Пока, как и в случае с доходом, учитывают прошлогодний уровень прожиточного минимума на ребёнка.

Светлана Бессараб уточнила, что, если в будущем прожиточный минимум снизится, выплаты меньше не станут, так как пособия не пересчитывают в сторону уменьшения.

Справки о доходах надо приносить не всем

Подать заявление на ежемесячную выплату можно лично в любом территориальном органе Пенсионного фонда или в МФЦ либо оформить заявку онлайн — в личном кабинете на сайте ПФР или на портале госуслуг. На последнем уточнили, что пособие могут получить женщины, которые родили или усыновили ребёнка, а в случае её смерти или лишения родительских прав господдержку назначат отцу или опекуну. И сам ребёнок, и получатель выплаты должны быть гражданами России.

Если успеть оформить выплаты в первые полгода жизни ребёнка, их начислят за все месяцы с его рождения, а если позже — со дня обращения. На пособие можно рассчитывать, пока ребёнку не исполнится три года. Но после первого и второго дня рождения малыша надо подавать заявления заново.

Чтобы получить выплаты из материнского капитала, большинству семей не надо подтверждать свои доходы, указано на сайте ПФР. Ведомство само собирает эти сведения, пользуясь своими данными и системой межведомственного взаимодействия, куда поступают материалы, в том числе из Федеральной налоговой службы. Сообщать о своих доходах нужно, только если один из членов семьи — военный, спасатель, полицейский, служащий силового ведомства, или если кто-то из членов семьи получает стипендии, гранты или другие выплаты образовательных и научных организаций.

Деньги на первого ребёнка начисляют маме из бюджета, а на второго — из материнского капитала. И это единственный случай, когда семья может обналичить средства маткапитала и потратить их на что угодно. В остальных ситуациях деньги можно израсходовать лишь на цели, строго определённые Законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», — улучшение жилищных условий, образование детей, накопительную пенсию матери и товары и услуги для детей-инвалидов.

Маткапитал подрастёт

Министр уточнил, что вторая цифра — это предельная сумма. То есть если семья уже получила маткапитал на первого ребёнка, то на второго малыша ей перечислят оставшиеся 161 772 рубля. А если семья не получала сертификат на старших детей, она может оформить его на третьего или одного из последующих детей. Сейчас родители могут рассчитывать на 483 881,83 рубля при рождении первенца и 639 431,83 рубля — второго ребёнка.