Власти поддержали идею отдавать таможенный конфискат беднякам

Росимущество одобрило инициативу о передаче нуждающимся части задержанных таможней товаров, а также нереализованного конфискованного имущества. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на письмо за подписью замруководителя ведомства Алексея Пономарева в адрес Народного фронта, который предложил данную меру.
«Вопрос о передаче части задержанных товаров, а также нереализованного конфискованного имущества благотворительным организациям в целом заслуживает внимания, в связи с чем Росимущество выражает готовность к его дальнейшей проработке и обсуждению в рамках экспертных совещаний», — говорится в документе.
Проблем, связанных с изменением нормативно-правовой базы для реализации инициативы, возникнуть не должно, считают эксперты, опрошенные изданием. Доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Моисеев назвал инициативу интересной и заслуживающей внимания в связи с обострением социальных проблем на фоне пандемии. При этом заявил о необходимости создать надежную систему распределения конфискованных вещей.
Не исключил сложностей при выработке и осуществлении процедуры по передаче товаров научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. Однако, по его словам, все эти вопросы в любом случае можно решить.
Нуждающихся в государственной поддержке россиян определят с помощью налоговой службы. Им окажут материальную помощь, даже если они за ней не обращались. Соответствующий законопроект подготовил Минтруд. В документе сказано, что у ФНС будут полномочия передавать данные о доходах россиян в Единую государственную информационную систему соцобеспечения (ЕГИССО). Системой будет определена степень нуждаемости семьи с учетом владения ею движимым и недвижимым имуществом.