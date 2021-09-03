Клиенты Сбера оформили почти 110 тысяч страховок для детей в дополнение к госвыплатам

Клиенты Сбера, получившие государственные выплаты на детей к началу учебного года, уже оформили почти 110 тысяч страховых сертификатов по программе «Дети под защитой» от СберСтрахования. Об этом в ходе Восточного экономического форума рассказал первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин.

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Родители после получения средств на любую карту СберБанка получают возможность оформить подписку на СберПрайм на три месяца за символический один рубль. После этого клиенты могут бесплатно оформить программу страхования от несчастного случая «Дети под защитой» от СберСтрахования с покрытием 400 тысяч рублей. Программа покрывает более 100 видов травм, в том числе те, которые легко получить в быту и при занятиях спортом: переломы, вывихи, ожоги, растяжения.

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Промокод на страховку родители получают по СМС после оформления подарочной подписки на СберПрайм. Затем полученный промокод нужно ввести на сайте СберСтрахования, заполнить небольшую анкету и подтвердить данные. В течение трёх дней на указанную клиентом электронную почту придёт страховой сертификат.

Страховка распространяется на всех детей из одной семьи, для которых предусмотрена государственная программа. Срок действия полиса — один год, страхование действует 24 часа в сутки по всему миру.

Мы рады, что наша программа оказалась такой востребованной. Несмотря на то что с запуска программы прошёл всего месяц, СберСтрахование уже произвело первые выплаты по страховым случаям. Родителям всегда приходится непросто, и для нас важно понимать, что мы можем помочь им позаботиться о здоровье ребёнка.

Александр Ведяхин

Первый заместитель Председателя Правления Сбербанка

Помимо подписки на СберПрайм за один рубль и бесплатной страховки, клиенты Сбера также могут получить промокоды номиналом 1000 бонусных рублей от СберМаркета и 1000 бонусных рублей от СберМегаМаркета на каждого ребёнка.