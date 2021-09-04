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Россиянам разъяснили новые правила выплаты пенсий с 2022 года

Ювелина Бернст
1 час назад

Профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова объяснила россиянам изменения в правилах выплаты пенсий с 2022 года, передает «Прайм».

Россиянам разъяснили новые правила выплаты пенсий с 2022 года
Фото: ТАССТАСС

Так, для получения социальных доплат до минимального прожиточного минимума неработающим пенсионерам больше не нужно будет подавать заявление на пересчет, это будет осуществляться автоматически.

Автоматически пенсии и соцдоплаты к ним будут начисляться не трудоустроенным россиянам за два года до наступления пенсионного возраста, а также гражданам с ограниченными возможностями при выходе на пенсию.

Социальные доплаты к пенсии по старости или по инвалидности будут также начислять автоматически жителям России, трудовой стаж которых составляет не менее 30 лет.

Помимо этого, россияне, проживавшие в сельской местности по меньшей мере 30 лет, получат надбавку в 25% к пенсии.

Для надбавки к пенсии по старости или по инвалидности больше не обязательно проживать в сельской местности. Факт проживания там будет важен только на момент назначения пенсии. Пенсионерам же, которым прекратили выплачивать надбавки из-за переезда, восстановят выплаты.

В пенсионном фонде России ранее назвали категории граждан, которые останутся без страховой пенсии. К таким россиянам относятся индивидуальные предприниматели, самозанятые граждане, россияне, работающие за рубежом, а также адвокаты и нотариусы, занимающиеся частной практикой. В этот список также вошли люди, проживающие в России, но на которых не распространяется пенсионное страхование, а также адвокаты с пенсией по выслуге лет или с пенсией по инвалидности.

Личный счет,Пенсионный фонд РФ,
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