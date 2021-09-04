Россиянам разъяснили новые правила выплаты пенсий с 2022 года

Профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова объяснила россиянам изменения в правилах выплаты пенсий с 2022 года, передает «Прайм».

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Так, для получения социальных доплат до минимального прожиточного минимума неработающим пенсионерам больше не нужно будет подавать заявление на пересчет, это будет осуществляться автоматически.

Автоматически пенсии и соцдоплаты к ним будут начисляться не трудоустроенным россиянам за два года до наступления пенсионного возраста, а также гражданам с ограниченными возможностями при выходе на пенсию.

Социальные доплаты к пенсии по старости или по инвалидности будут также начислять автоматически жителям России, трудовой стаж которых составляет не менее 30 лет.

Помимо этого, россияне, проживавшие в сельской местности по меньшей мере 30 лет, получат надбавку в 25% к пенсии.

Для надбавки к пенсии по старости или по инвалидности больше не обязательно проживать в сельской местности. Факт проживания там будет важен только на момент назначения пенсии. Пенсионерам же, которым прекратили выплачивать надбавки из-за переезда, восстановят выплаты.