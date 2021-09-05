Финансист назвал худший способ вложения денег

По его словам, финансовая пирамида является заведомо убыточным, криминальным и мошенническим проектом. В случае ее краха максимальным ущербом станет потеря денег. Однако иногда сами граждане катастрофично усугубляют ситуацию, заметил Тузов: для вложений в финансовую пирамиду некоторые берут кредиты или продают единственное жилье.

Специалист также посоветовал не вкладывать все деньги в один проект или в несколько проектов с одинаковыми рисками. Еще одним рискованным делом он назвал выдачу прямых займов, так как там нет никаких гарантий возврата денег.