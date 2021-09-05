Финансист назвал худший способ вложения денег

Худшим вариантом «инвестирования» являются финансовые пирамиды, заявил исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов агентству «Прайм».
По его словам, финансовая пирамида является заведомо убыточным, криминальным и мошенническим проектом. В случае ее краха максимальным ущербом станет потеря денег. Однако иногда сами граждане катастрофично усугубляют ситуацию, заметил Тузов: для вложений в финансовую пирамиду некоторые берут кредиты или продают единственное жилье.
Специалист также посоветовал не вкладывать все деньги в один проект или в несколько проектов с одинаковыми рисками. Еще одним рискованным делом он назвал выдачу прямых займов, так как там нет никаких гарантий возврата денег.
Самый главный враг инвестора – финансовая неграмотность, которая превращает плохую инвестицию в катастрофичную, подытожил эксперт.
Основатель «Школы Практического Инвестирования» Федор Сидоров ранее заявил, что самая большая ошибка инвестора в нынешних экономических условиях — вложение большей части капитала в высокорисковые инструменты инвестирования.
Создатель инвестиционной компании Klopenko Group Егор Клопенко, в свою очередь, назвал главным врагом инвестора является инфляцию.