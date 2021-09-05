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Финансист назвал худший способ вложения денег

Ювелина Бернст
1 час назад

Худшим вариантом «инвестирования» являются финансовые пирамиды, заявил исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов агентству «Прайм».

Финансист назвал худший способ вложения денег
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, финансовая пирамида является заведомо убыточным, криминальным и мошенническим проектом. В случае ее краха максимальным ущербом станет потеря денег. Однако иногда сами граждане катастрофично усугубляют ситуацию, заметил Тузов: для вложений в финансовую пирамиду некоторые берут кредиты или продают единственное жилье.

Специалист также посоветовал не вкладывать все деньги в один проект или в несколько проектов с одинаковыми рисками. Еще одним рискованным делом он назвал выдачу прямых займов, так как там нет никаких гарантий возврата денег.

Самый главный враг инвестора – финансовая неграмотность, которая превращает плохую инвестицию в катастрофичную, подытожил эксперт.

Основатель «Школы Практического Инвестирования» Федор Сидоров ранее заявил, что самая большая ошибка инвестора в нынешних экономических условиях — вложение большей части капитала в высокорисковые инструменты инвестирования.

Создатель инвестиционной компании Klopenko Group Егор Клопенко, в свою очередь, назвал главным врагом инвестора является инфляцию.

Личный счет,Федор Сидоров,
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