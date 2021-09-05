Экономист заявил об угрозе сбережениям россиян: «обнулят мигом»

Жители России массово разочаровались в банковских депозитах как в надежном способе получения пассивного дохода, хоть и сравнительно небольшого, заявил экономист Михаил Делягин. Его слова передает Deita.ru.

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По словам эксперта, уже несколько месяцев россияне ищут альтернативу банковским вкладам. Делягин предостерег об опасности зайти слишком далеко в этих поисках.

В частности, он призвал россиян не инвестировать накопления в акции и ценные бумаги компаний, торгующихся на бирже.

«Деньги большинства неопытных частных инвесторов «обнулят» мигом, и они даже не поймут, почему это произошло», - заявил экономист.

Он обратился также к россиянам, не имеющим собственных средств для игры на финансовых рынках. Эксперт призвал их не брать для этого кредит, так как это может, по его словам, привести человека к личной тотальной катастрофе.

Экономист посоветовал вкладывать сбережения в недвижимость, в золото, либо в надежную иностранную валюту.