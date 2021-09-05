Газ у агрессора: украинцам предложили перейти на дрова и сено

Бывший депутат Верховной рады, генерал-лейтенант МВД Геннадий Москаль считает, что если Киев не сможет договориться с Москвой о будущих поставках газа, то украинцам придется переходить на дрова и навоз. Об этом сообщает издание Life со ссылкой на телеканал "Наш".