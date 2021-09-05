Газ у агрессора: украинцам предложили перейти на дрова и сено

Бывший депутат Верховной рады, генерал-лейтенант МВД Геннадий Москаль считает, что если Киев не сможет договориться с Москвой о будущих поставках газа, то украинцам придется переходить на дрова и навоз. Об этом сообщает издание Life со ссылкой на телеканал "Наш".
По его версии, в случае самого худшего расклада украинская столица перестанет поддерживать газотранспортную систему страны, потому что транзит газа из России не позволит окупать ее содержание. Экс-депутат подчеркнул, что Украине пора признать отсутствие возможности закупать газ из других стран.
"Позиция власти должна быть другой - газ у агрессора мы не покупаем. Значит, переходим на дрова, солому, сено, кизяки и уголь, которого тоже нет", - подчеркнул Москаль.
Ранее глава "Нафтогаза Украины" призвал ввести санкции против "Газпрома". Также акции "Газпрома" обновили 13-летний максимум.