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Чубайс назвал единственный способ повысить пенсии россиян

Ювелина Бернст
1 час назад

Экономика России должна забыть о парадигме «коричневого» роста и пойти по «зеленому» пути, заявил специальный представитель президента Анатолий Чубайс на Восточном экономическом форуме. Отрывок своего выступления он разместил на странице в Facebook.

Чубайс назвал единственный способ повысить пенсии россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По мнению политика, для того, чтобы в России у пенсионеров выросли пенсии, у бюджетников - зарплаты, чтобы российская армия оснащалась современным оружием, а вес страны в мире возрастал, в XXI веке есть только один путь — «зеленый».

«Другого пути нет и не будет», — отметил Чубайс.

«Зеленый» путь предполагает рациональное и бережное использование природных ресурсов.

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Россия же еще придерживается парадигмы «коричневого» роста, который основан на экстенсивном потреблении природных ресурсов без их восстановления. Эта парадигма исчерпана, убежден политик.

Он предложил выйти на «зеленый» путь через покупку у Европы СО2. В данном вопросе у России возможности такие, которых нет ни у кого, отметил Чубайс. В связи с этим он внес предложение развернуть часть российских трубопроводов в обратную сторону из Европы и получать СО2. И если в настоящее время тонна СО2 стоит 56-58 евро, то по прогнозам Чубайса, через несколько лет этот показатель оставит 70-90 евро.

Последний председатель Верховного Совета России, завкафедрой мировой экономики РЭУ имени Плеханова Руслан Хасбулатов для повышения пенсий в стране предложил ввести налог на добычу полезных ископаемых: лес, руды, нефть и газ. А вырученные средства направлять непосредственно в Пенсионный фонд.

Личный счет,Руслан Хасбулатов,Анатолий Чубайс,
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