Чубайс назвал единственный способ повысить пенсии россиян

Экономика России должна забыть о парадигме «коричневого» роста и пойти по «зеленому» пути, заявил специальный представитель президента Анатолий Чубайс на Восточном экономическом форуме. Отрывок своего выступления он разместил на странице в Facebook.

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По мнению политика, для того, чтобы в России у пенсионеров выросли пенсии, у бюджетников - зарплаты, чтобы российская армия оснащалась современным оружием, а вес страны в мире возрастал, в XXI веке есть только один путь — «зеленый».

«Другого пути нет и не будет», — отметил Чубайс.

«Зеленый» путь предполагает рациональное и бережное использование природных ресурсов.

Россия же еще придерживается парадигмы «коричневого» роста, который основан на экстенсивном потреблении природных ресурсов без их восстановления. Эта парадигма исчерпана, убежден политик.

Он предложил выйти на «зеленый» путь через покупку у Европы СО2. В данном вопросе у России возможности такие, которых нет ни у кого, отметил Чубайс. В связи с этим он внес предложение развернуть часть российских трубопроводов в обратную сторону из Европы и получать СО2. И если в настоящее время тонна СО2 стоит 56-58 евро, то по прогнозам Чубайса, через несколько лет этот показатель оставит 70-90 евро.