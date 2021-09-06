Россиян предупредили о штрафах за подглядывание в окна

Систематическое подглядывание в окно может быть расценено как вторжение в частную жизнь. Об этом РИА Новости рассказал юрист компании Intellect Михаил Хохолков.

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Эксперт отметил, что, согласно статье 137 Уголовного кодекса РФ, за незаконный сбор или распространение сведений о частной жизни лица может грозить лишение свободы на срок до двух лет и штраф в размере до 200 тысяч рублей. При этом применение специальной оптики для слежки за чужим домом может быть расценено как использование спецсредств для скрытого наблюдения, подчеркнул он.

Хохолков также рассказал, что самое сложное — это зафиксировать факт наблюдения за собой. Так, в случае, если вас незаконно снимают, он советует снимать злоумышленника в ответ. В то же время специалист добавил, что тем, кто живет на первых этажах, лучше повесить плотные шторы или жалюзи на окнах для защиты приватности своего жилья.