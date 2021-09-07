Автолюбителей заставили переплачивать за дефицит новых машин

Уже два месяца в России падают продажи новых автомобилей, хотя спрос на машины остается стабильным. В автосалонах не хватает машин на всех желающих. Дилеры начали устанавливать свои «правила игры». О скидках можно забыть чуть ли не до конца следующего года, уверяют участники рынка. Кто виноват в дефиците, и как купить машину со скидкой?

Фото: РИА Новости РИА Новости

Продажи новых автомобилей в России падают уже два месяца подряд. В августе они упали на 17% до 114 тыс. машин. Хотя за 8 месяцев рынок в целом вырос на 21%. Такие данные приводит Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ). Парадокс в том, что проблема заключается не в спросе. Как отмечают в АЕБ, спрос со стороны покупателей как раз остается стабильным.

Видео дня

Все дело в нехватке новых автомобилей. Автопроизводители столкнулись с дефицитом электронных компонентов еще в начале лета. Причем, проблема имеет глобальный характер. Она появилась еще до пандемии в результате разных факторов – то пожар на фабрике чипов в Японии, то ледяной шторм в Техасе разорвал логистику доставки. Потом цепочка поставок стала прерываться из-за закрытия производств на фоне пандемии. Автоконцерны «проедали» свои запасы «электронных» комплектующих, затыкая возникающие дыры.

Но в третьем квартале 2021 года производители электронных чипов почти совсем остановились из-за распространения индийского штамма коронавируса. Глобальная нехватка полупроводников привела к дефициту машин в автосалонах по всему миру, и к падению продаж. В Великобритании, например, продажи новых авто рухнули в июле на треть, что стало самым низким уровнем продаж в этот месяц с 1998 года. В августе снова падение – на 22%.

Россию глобальная проблема не обошла стороной. «АвтоВАЗ» уже несколько раз за лето останавливал производство ряда своих моделей (Lada Xray, Largus и Granta) из-за нехватки импортных комплектующих с российского завода «Роберт Бош Самара». В понедельник там заявили, что сейчас до 15 тыс. сотрудников «АвтоВАЗа» находятся в режиме простоя с выплатой двух третей заработной планы из-за дефицита автомобильной электроники Bosch. Это почти половина всех сотрудников завода: в 2020 году там работало 34,2 тыс. человек.

Раньше на «АвтоВАЗе» уверяли, что дефицит комплектующих никак не скажется на наличии машин у дилеров. Однако прогноз оказался провальным. В автомобильных салонах уже образовался дефицит. Продажи автомобилей Lada в августе рухнули более чем на треть по сравнению с прошлым годом.

«Дефицит есть на все автомобили, так как эта проблема присутствует не у конкретных автопроизводителей, а у поставщиков полупроводников», - говорит Сергей Кучин, начальник отдела персонального брокерского обслуживания «БКС Мир инвестиций».

Продажи в августе упали не только у автомобилей Lada, но также у Kia (корейцы занимают второе место по объему продаж после российской марки) – на 13%, у Hyundai (третье место) – на 19%, у Renault (четвертое место) падение на 11%. Замыкает пятерку лидеров Toyota, чьи продажи снизились на 4%. В топ-10 самых продаваемых марок вошли также Volkswagen, Skoda и Nissan, у которых продажи обвалились более чем на треть.

Еще одна причина дефицита на авторынке – это отложенный спрос, считает генеральный директор ГК АВТОDOM Андрей Ольховский. Он поясняет, что в первой половине годы автомобили поступали, но они передавались клиентам, которые заключили контракты в более ранний период. А потом началась проблема с импортными комплектующими, которая подтолкнула ожидания покупателей.

Впрочем, Ольховский говорит, что очередей на автомобили как таковых нет.

«Но есть проблема с комплектациями и комплектующими и это выглядит как очередь. Ситуация практически одинаковая по всем брендам с разной степенью влияния», - говорит собеседник.

Сейчас наступило время «продавцов», а не «покупателей». И дилеры неплохо этим пользуются, предлагая вместо скидок дополнительные услуги и дополнительное оборудование к желаемому автомобилю. В итоге найти самую бюджетную базовую комплектацию сейчас практически невозможно.

«Условия сейчас диктуют автодилеры. Теперь нельзя прийти в салон и попросить скидку. Мой коллега недавно пришел в салон премиальных автомобилей с наличными, выбрал машину, но пока обсуждал скидку, другой менеджер уже продал ее без скидки», - рассказывает Кучин.

«Модели, на которые очередь отсутствует, есть. Чтобы понять, на какие модели предлагаются скидки, достаточно посмотреть auto.ru. Это, как правило, автомобили стоимостью более 10 млн рублей», - рассказывает Ольховский.

«Цены растут постоянно, вам будут предлагать доплатить за то, другое и третье, апеллируя в том числе к тому, что других автомобилей нет. На сегодня, особенно это касается остродефицитных моделей, к цене могут добавлять даже не 10 и 20 процентов, а до 50 процентов», - рассказал главный редактор «Радио Автодор» Антон Чуйкин в беседе с радио Sputnik.

Ситуация настолько непростая и неопределенная, что даже не новогодние праздники можно не дождаться традиционных распродаж автомобилей прошлого года. Это стало уже таким обыденным явлением, что многие россияне специально ждут конца года, чтобы подешевле купить автомобиль. В этом году при сохранении дефицита в автосалонах даже новогодних скидок можно не дождаться.

Когда же производители автомобильной электроники обрадуют мировой автопром?

«Поскольку никаких признаков быстрого решения этой проблемы нет, мы ожидаем нестабильность продаж и дальнейшее сокращение рынка в ближайшие несколько месяцев», - заявил председатель Комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель.

Сами автопроизводители уверяют, что дефицит импортных комплектующих продлится до апреля-мая следующего года. Однако и этот прогноз может оказаться слишком оптимистичным.

«Проблема с полупроводниками и другими комплектующими сохранится дольше, чем ждут производители. На мой взгляд, она будет иметь место вплоть до конца 2022 года. И то при условии смягчения ситуации по коронавирусным ограничениям. Если ситуация не будет смягчаться, то мы будем наблюдать нехватку полупроводников более долгий период времени», - говорит Ольховский.

Пока на рынке не вырастет предложение автомобилей, скидок ждать не приходится, говорит Кучин. Однако, если вы хотите купить автомобиль без дополнительных услуг и оборудования, то лучше всего не идти на поводу у продавца. Другое дело, что надо быть готовым к тому, что именно «ваш» автомобиль с необходимыми вам опциями придется подождать от двух до шести месяцев, заключает собеседник.