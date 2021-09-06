За запахом тайги: как Шойгу предлагает развивать Сибирь

Министр обороны России и глава Русского географического общества Сергей Шойгу подробнее рассказал о своей инициативе по строительству в Сибири научно-промышленных центров. В интервью РБК он уточнил, зачем это нужно и какую выгоду получит страна. Что именно он предлагает, как эксперты оценивают перспективы этих идей — в материале «Рамблера».

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Суть идеи

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Речь идет в первую очередь не о городах, а именно о научно-практических кластерах, подчеркнул министр. Сибирь — кладезь «чистой» энергетики, здесь сосредоточено примерно 70% потенциала российской гидроэнергетики, который используется лишь на 10–20%. И этим конкурентным преимуществом нужно правильно распорядиться, считает он.

Реализация проекта позволит не только прекратить отток населения из региона, но и вызовет его приток, уверен Шойгу. Сейчас в Сибири хватает и ресурсов, и людей для начала реализации проекта, считает он.

«Это сложный, но крайне важный проект. Нам нужно построить современный «Кедровый тракт» — безопасный и эффективный маршрут между Европой и Китаем», — отметил он.

В результате исполнения программы регион получит не только развитую инфраструктуру, но и повышение привлекательности для населения, подчеркнул глава РГО. Сейчас в европейской части России, особенно вокруг Москвы, население в избытке, а за Уралом — наоборот. Перераспределение ресурсов будет очень полезным, заявил Шойгу, так как за людьми подтянется и бизнес. Для приезжающих, по его словам, можно было бы ввести ряд экономических преференций, включая льготную ипотеку или выделение земельных участков под дома, а также увеличенный материнский капитал и многое другое.

Где могут появиться новые кластеры

Между Братском и Красноярском может быть создан центр «Медь и электротехника», так как там есть возможности не только добычи, но и переработки меди и редкоземельных металлов и изготовления продукции. В том же районе есть условия и для создания «Алюминиевой долины».

В Южной Сибири есть все возможности по созданию масштабной и высокодоходной добычи с более высоким переделом коксующегося угля.

В районе Канска отмечен потенциал по созданию углехимического производства востребованных пластиков из неликвидного сырья.

Лесосибирск мог бы стать центром кластера «Лес и стройматериалы».

Какие есть экономические перспективы

Шойгу не назвал сумму, которая потребуется для запуска проекта, так как речь идет не о разовом вложении, а о долгосрочной программе. При этом он отметил, что «Советского Союза с Госпланом и Госснабом давно нет», и наряду с госсредствами участвовать должен и частный капитал.

Что думают эксперты

Вице-премьер Виктория Абрамченко поддержала идею Шойгу. По ее словам, это фактически продолжение советских инициатив по развитию Сибири, заложенных с учетом потенциала региона, цитирует ее РБК.

Член высшего совета «Единой России», экс-глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол также заявил, что инициатива поможет развитию Сибири. По его словам, люди покидают регион в том числе из-за слабой инфраструктуры. Она развивается, но медленнее, чем в центральной части страны.

«Нам нужно ускоряться, менять условия жизни опережающими темпами, строить города, в которых есть работа, есть будущее и хочется жить», — написал он в блоге.

Член центрального штаба Народного фронта (ОНФ), руководитель штаба «Российских студенческих отрядов» Михаил Киселев назвал строительство новых городов в Сибири новой силой в развитии региона. По его словам, это может сработать так же, как Олимпиада в Сочи или подготовка к Чемпионату мира в России. Он заявил агентству Regnum, что не сомневается: молодежь включится в работу.

Заместитель директора Института демографических исследований РАН Вадим Безвербный согласился с Шойгу в том, что избыток населения в центре России при его недостатке в Сибири и на Дальнем Востоке — не очень хорошая тенденция, которую нужно менять. Создание кластеров, по его мнению, интересная и полезная идея, но с переносом столицы в Сибирь, который также предложил министр, вряд ли согласятся политики.

Урбанист, социолог города лаборатории «Гражданская инженерия» Петр Иванов также считает перенос столицы излишним. Частичный перенос административных функций тоже неудобен, так как разрушит межведомственную кооперацию, которая во многом строится на личном общении, сказал он РБК.