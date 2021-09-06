Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Российские силовики начали получать единовременную выплату

Алиса Селезнёва
29 минут назад

Единовременную выплату в 15 тысяч рублей начали получать военнослужащие, силовики, а также курсанты и военные пенсионеры по всей России. Об этом пишет URA.RU.

Российские силовики начали получать единовременную выплату
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о перечислении по 15 тыс. рублей всем российским военнослужащим, росгвардейцам, работникам прокуратуры, Следственного комитета, МВД, ФСИН, таможенникам, а также судебным приставам. Данные выплаты впервые не привязаны к окладам и званиям. На эти цели из резервного фонда выделили более 21 млрд рублей.

Сегодня российские силовики начали получать единовременные выплаты.

«Поступила выплата на карту. Перевели 15 тыс. рублей», — рассказал читатель URA.RU.

Российские военные заявили РЕН ТВ, что потратят деньги на нужды семьи и покупки для детей.

«Такая материальная поддержка всем необходима, в наше время - тем более. Данные средства будут потрачены на ребенка, на подготовку в садик», - рассказал старшина команды радиотехнической связи БТ-215 Иван Перков.

По словам военнослужащего миротворческой бригады Владимира Дутова, о выплате он узнал на построении.

«Мы, конечно же, все обрадовались. Деньги, естественно, потратим на семью, в дом», - пояснил он.

Также президент России предложил выплатить каждому пенсионеру по 10 тыс. рублей. Эта мера поддержки должна помочь гражданам, понесшим потери из-за ситуации в российской экономике, сложившейся в связи с пандемией коронавируса.

Личный счет,Владимир Путин,ФСИН,Генпрокуратура РФ,СКР,МВД,РИА Ura.ru,РЕН ТВ,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители