Российские силовики начали получать единовременную выплату

Единовременную выплату в 15 тысяч рублей начали получать военнослужащие, силовики, а также курсанты и военные пенсионеры по всей России. Об этом пишет URA.RU.

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Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о перечислении по 15 тыс. рублей всем российским военнослужащим, росгвардейцам, работникам прокуратуры, Следственного комитета, МВД, ФСИН, таможенникам, а также судебным приставам. Данные выплаты впервые не привязаны к окладам и званиям. На эти цели из резервного фонда выделили более 21 млрд рублей.

Сегодня российские силовики начали получать единовременные выплаты.

«Поступила выплата на карту. Перевели 15 тыс. рублей», — рассказал читатель URA.RU.

Российские военные заявили РЕН ТВ, что потратят деньги на нужды семьи и покупки для детей.

«Такая материальная поддержка всем необходима, в наше время - тем более. Данные средства будут потрачены на ребенка, на подготовку в садик», - рассказал старшина команды радиотехнической связи БТ-215 Иван Перков.

По словам военнослужащего миротворческой бригады Владимира Дутова, о выплате он узнал на построении.

«Мы, конечно же, все обрадовались. Деньги, естественно, потратим на семью, в дом», - пояснил он.