Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Риелтор назвал признаки мошенничества при сдаче квартир

Елена Прошина
13 минут назад

Член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков назвал признаки арендодателей-мошенников. Как он объяснил в разговоре с NEWS.ru, подозрения должны возникнуть при низкой стоимости и отсутствии подтверждающих право собственности документов.

Риелтор назвал признаки мошенничества при сдаче квартир
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как отметил эксперт в сфере недвижимости, владелец квартиры должен доказать, что имеет право заключать договоры аренды, предоставив документы на имущество. Кроме того, стоит сравнить цены на другие предложения в том же доме или районе.

«У вас должно быть понимание, почему стоимость аренды такая низкая, чем это обусловлено? И это должно быть объяснимо и понятно, не должно вызывать у вас внутренних сомнений. При этом, если вас при этом подгоняют, говорят про очередь в 10 человек на квартиру, значит не хотят, чтобы вы всё обдумали», – подчеркнул Барсуков.

Риелтор отметил, что также нужно с осторожностью обсуждать скидки и всегда оценивать, стоят ли возможные иски снижения арендной платы.

«Вам показали паспорт, показали документы на квартиру, объяснили, почему собственник хочет получить средства сразу за полгода аренды. Вы понимаете, что собственник один, он стоит перед вами, готов оформить все расписки. Какой у вас риск остаётся? Только один — через месяц вас могут выселить из квартиры грубым способом», – рассказал риелтор и отметил, что если вы сможете такому противостоять – то бояться нечего.

Барсуков добавил, что существует риск потери всех денег в том случае, если человеку предлагают снять квартиру по якобы доверенности, «не видя» при этом реального владельца жилплощади.

«Не нужно быть доверчивым, это самое главное», — резюмировал эксперт.

Личный счет,Константин Барсуков,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители