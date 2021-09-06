Риелтор назвал признаки мошенничества при сдаче квартир

«У вас должно быть понимание, почему стоимость аренды такая низкая, чем это обусловлено? И это должно быть объяснимо и понятно, не должно вызывать у вас внутренних сомнений. При этом, если вас при этом подгоняют, говорят про очередь в 10 человек на квартиру, значит не хотят, чтобы вы всё обдумали», – подчеркнул Барсуков.