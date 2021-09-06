Риелтор назвал признаки мошенничества при сдаче квартир

Член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков назвал признаки арендодателей-мошенников. Как он объяснил в разговоре с NEWS.ru, подозрения должны возникнуть при низкой стоимости и отсутствии подтверждающих право собственности документов.
Как отметил эксперт в сфере недвижимости, владелец квартиры должен доказать, что имеет право заключать договоры аренды, предоставив документы на имущество. Кроме того, стоит сравнить цены на другие предложения в том же доме или районе.
«У вас должно быть понимание, почему стоимость аренды такая низкая, чем это обусловлено? И это должно быть объяснимо и понятно, не должно вызывать у вас внутренних сомнений. При этом, если вас при этом подгоняют, говорят про очередь в 10 человек на квартиру, значит не хотят, чтобы вы всё обдумали», – подчеркнул Барсуков.
Риелтор отметил, что также нужно с осторожностью обсуждать скидки и всегда оценивать, стоят ли возможные иски снижения арендной платы.
«Вам показали паспорт, показали документы на квартиру, объяснили, почему собственник хочет получить средства сразу за полгода аренды. Вы понимаете, что собственник один, он стоит перед вами, готов оформить все расписки. Какой у вас риск остаётся? Только один — через месяц вас могут выселить из квартиры грубым способом», – рассказал риелтор и отметил, что если вы сможете такому противостоять – то бояться нечего.
Барсуков добавил, что существует риск потери всех денег в том случае, если человеку предлагают снять квартиру по якобы доверенности, «не видя» при этом реального владельца жилплощади.
«Не нужно быть доверчивым, это самое главное», — резюмировал эксперт.