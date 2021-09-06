В МВД раскрыли новые способы мошенничества в Крыму

В Крыму участились случаи мошенничеств в сфере транспортных услуг, рассказала официальный представитель МВД РФ по региону Наталья Кашкарова. Об этом сообщает РИА «Новости».
Злоумышленники создавали клоны известных и хорошо себя зарекомендовавших транспортных приложений и пользовались доверчивостью граждан. Жертвы вносили предоплату за поездку, но в назначенное время машина так и не появлялась.
По словам Кашкаровой, число случаев дистанционного мошенничества в Крыму постоянно растет. К этом виду преступлений относятся и телефонное мошенничество, и мошенничество с помощью сайтов бесплатных объявлений или сайтов-однодневок.
Она отметила, что отличить подделку от настоящего сайта поможет простая внимательность. Интернет-магазин должен предоставлять исчерпывающие данные продавца, в том числе юридический адрес, контактный телефон, данные учредителей. Если сведения не указаны, стоит искать другого продавца или поставщика услуг.
Также Кашкарова посоветовала обратить внимание на отзывы. Если все они оставлены недавно, высока вероятность, что сайт исчезнет через несколько дней вместе с деньгами доверчивых клиентов.