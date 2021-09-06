В МВД раскрыли новые способы мошенничества в Крыму

В Крыму участились случаи мошенничеств в сфере транспортных услуг, рассказала официальный представитель МВД РФ по региону Наталья Кашкарова. Об этом сообщает РИА «Новости».

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Злоумышленники создавали клоны известных и хорошо себя зарекомендовавших транспортных приложений и пользовались доверчивостью граждан. Жертвы вносили предоплату за поездку, но в назначенное время машина так и не появлялась.

По словам Кашкаровой, число случаев дистанционного мошенничества в Крыму постоянно растет. К этом виду преступлений относятся и телефонное мошенничество, и мошенничество с помощью сайтов бесплатных объявлений или сайтов-однодневок.

Она отметила, что отличить подделку от настоящего сайта поможет простая внимательность. Интернет-магазин должен предоставлять исчерпывающие данные продавца, в том числе юридический адрес, контактный телефон, данные учредителей. Если сведения не указаны, стоит искать другого продавца или поставщика услуг.