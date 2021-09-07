Россиян предупредили о риске дефицита холодильников и кондиционеров

В России может возникнуть дефицит бытовой техники из-за новых правил ввоза в хладагентов, используемых при производстве и обслуживании холодильников и кондиционеров. Об этом со ссылкой на письмо ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) главе Минпромторге пишет РБК.

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С апреля 2021 года компании, импортирующие в Россию гидрофторуглероды, используемые в холодильном оборудовании и кондиционерах, должны оформлять специальные лицензии. При этом в РАТЭК утверждают, что фактически на импорт была установлена квота, однако в законодательстве это никак не отражено. Импортеры, не успевшие оформить разрешение до июля 2021 года, не могут ввезти свою продукцию и «терпят убытки».

Кроме того, каждая лицензия стоит 160 тыс. руб., и при отказе ведомства эти деньги не возвращают, заметил представитель РАТЭК Антон Гуськов.

Он также предупредил, что в перспективе невозможность получения лицензии приведет к тому, что многие компании не смогут ни производить продукцию, в частности, холодильники, ни импортировать ее. В ассоциации призвали Минэкономразвития указать Минприроды «на недопустимость введения ограничения на ввоз» хладагентов, так как на это нет «легитимных правовых актов».

В свою очередь в Минэкономразвития пояснили, что эта тема находится в компетенции Минпромторга и «на данный момент риски для производств, использующих хладагенты, отсутствуют».