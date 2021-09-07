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Цены на ЖКХ в России сравнили с заграничными

Алиса Селезнёва
1 час назад

Аудитор Счетной палаты Наталья Трунова заявила, что россияне платят за коммунальные услуги в среднем больше, чем французы и англичане, и меньше, чем жители США. Об этом она рассказала в интервью РИА Новости.

По словам Труновой, в среднем в России квартплата находится в пределах 5 тыс. рублей.

«При этом тарифы на те или иные услуги могут различаться в зависимости от региона, квадратуры и прочих факторов. На ЖКХ услуги, с учетом средней зарплаты, россияне тратят около 11,5%. Если сравнивать, например, с Францией и Великобританией то эта доля составляет около 14%, в США – около 9%», - пояснила она.

Аудитор Счетной палаты России также отметила, что в большинстве регионов России рост тарифов на услуги ЖКХ в этом году не превысит уровень годовой инфляции и будет находиться в пределах 3,4-3,9%.

Раскрыто условие снижения платы за ЖКХ

Также в беседе с изданием Трунова подчеркнула, что снижению стоимости жилищно-коммунальных услуг будет способствовать изменение системы учета и оплаты отопления, а также замена изношенного оборудования и строительство энергоэффективного жилья. По ее словам, сейчас изношенность коммунальных сетей в России в среднем составляет 60%.

Личный счет,Видео,Счетная палата,РИА Новости,
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