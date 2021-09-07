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Пенсионерам назвали дополнительные выплаты

Анна Безрукова
54 минуты назад

Государственных программ по уходу за нуждающимися, как правило, недостаточно. Поэтому самой доступной иногда является поддержка со стороны близкого человека. Чтобы ее компенсировать, в России были введены программы материальной помощи, рассказал агентству «Прайм» эксперт НПФ «БУДУЩЕЕ» Евгений Биезбардис.

Пенсионерам назвали дополнительные выплаты
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сейчас действуют такие программы, как выплаты по потере кормильца, ежемесячные выплаты, дополнительное ежемесячное матобеспечение, а также выплаты по правопреемству или наследству вследствие кончины или пропажи родственника, напомнил эксперт.

Помимо этого, пенсионеры обладают правом получения повышенных выплат, если у них на иждивении находятся нетрудоспособные родственники. Речь идет о детях, родителях, супругах, а также братьях, сестрах, внуках, дедушках и бабушках. Для получения средств следует обратиться с необходимыми документами в ПФР или МФЦ.

Также с 1 февраля предусматривается выплата на сумму 1752,52 рубля пенсионерам — членам семей лиц, которые погибли, умерли или пропали без вести в ходе боевых действий или в процессе исполнения своих служебных обязанностей, уточнил эксперт. Выплаты также полагаются родителям и супругам военнослужащих, умерших при защите СССР.

Правом на получение ежемесячных денежных выплат обладают члены семей умерших Героев Советского СССР, Героев Российской Федерации или полных кавалеров ордена Славы. Помимо этого, в при кончине родственника, у которого были сбережения, эти деньги подлежат наследованию.

«Получать 500 рублей как дополнительное ежемесячное материальное обеспечение могут супруги военнослужащих, которые погибли во время войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, а также вдовы ушедших из жизни инвалидов ВОВ», — пояснил Биезбардис.

Личный счет,НПФ "Будущее",Пенсионный фонд РФ,
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