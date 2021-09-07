Пенсионерам назвали дополнительные выплаты

Государственных программ по уходу за нуждающимися, как правило, недостаточно. Поэтому самой доступной иногда является поддержка со стороны близкого человека. Чтобы ее компенсировать, в России были введены программы материальной помощи, рассказал агентству «Прайм» эксперт НПФ «БУДУЩЕЕ» Евгений Биезбардис.

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Сейчас действуют такие программы, как выплаты по потере кормильца, ежемесячные выплаты, дополнительное ежемесячное матобеспечение, а также выплаты по правопреемству или наследству вследствие кончины или пропажи родственника, напомнил эксперт.

Помимо этого, пенсионеры обладают правом получения повышенных выплат, если у них на иждивении находятся нетрудоспособные родственники. Речь идет о детях, родителях, супругах, а также братьях, сестрах, внуках, дедушках и бабушках. Для получения средств следует обратиться с необходимыми документами в ПФР или МФЦ.

Также с 1 февраля предусматривается выплата на сумму 1752,52 рубля пенсионерам — членам семей лиц, которые погибли, умерли или пропали без вести в ходе боевых действий или в процессе исполнения своих служебных обязанностей, уточнил эксперт. Выплаты также полагаются родителям и супругам военнослужащих, умерших при защите СССР.

Правом на получение ежемесячных денежных выплат обладают члены семей умерших Героев Советского СССР, Героев Российской Федерации или полных кавалеров ордена Славы. Помимо этого, в при кончине родственника, у которого были сбережения, эти деньги подлежат наследованию.