Маленькие пенсии россиян объяснили ошибками в документах

Одной из причин назначения низкой пенсии является ошибки в предоставленных документах, сообщили в Пенсионном фонде РФ.
«Из-за смены места работы или профессии, региона или даже страны проживания не всегда получается быстро собрать необходимые документы. В имеющихся же документах встречаются ошибки, например, неправильно указана должность в трудовой книжке или отсутствует печать. А это может повлиять и на размер пенсии, и в принципе – на ее назначение (если речь идет например, о досрочном выходе)», - говорится в сообщении.
В ведомстве рекомендовали заранее обратиться в Пенсионный фонд, чтобы специалисты проверили документы и в случае необходимости сделали соответствующие запросы. В этом случае все документы будут готовы вовремя, и пенсию назначат максимально оперативно.