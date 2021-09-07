В ПФР назвали одну из причин низкой пенсии

«Из-за смены места работы или профессии, региона или даже страны проживания не всегда получается быстро собрать необходимые документы. В имеющихся же документах встречаются ошибки, например, неправильно указана должность в трудовой книжке или отсутствует печать. А это может повлиять и на размер пенсии, и в принципе – на ее назначение (если речь идет например, о досрочном выходе)», - говорится в сообщении.