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В ПФР назвали одну из причин низкой пенсии

Елена Прошина
33 минуты назад

Одной из причин назначения низкой пенсии является ошибки в предоставленных документах, сообщили в Пенсионном фонде РФ.

В ПФР назвали одну из причин низкой пенсии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Из-за смены места работы или профессии, региона или даже страны проживания не всегда получается быстро собрать необходимые документы. В имеющихся же документах встречаются ошибки, например, неправильно указана должность в трудовой книжке или отсутствует печать. А это может повлиять и на размер пенсии, и в принципе – на ее назначение (если речь идет например, о досрочном выходе)», - говорится в сообщении.

В ведомстве рекомендовали заранее обратиться в Пенсионный фонд, чтобы специалисты проверили документы и в случае необходимости сделали соответствующие запросы. В этом случае все документы будут готовы вовремя, и пенсию назначат максимально оперативно.

Личный счет,Пенсионный фонд РФ,
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