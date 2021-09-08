Безработные получат пособие во время переобучения

«В случае направления безработных граждан на прохождение профессионального обучения и получение дополнительного профессионального образования в рамках договоров о сотрудничестве, заключенных органами службы занятости с федеральными операторами (иными организациями), за безработными гражданами сохраняется право на получение пособия по безработице», — сообщается в подписанном положении. Раньше во время переобучения выплаты не предусматривались.