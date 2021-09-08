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Безработные россияне получат пособие во время переобучения

Ura.Ruиещё 4
1 час назад

Россияне, которых признали безработными и направили на курсы переобучения или переквалификации службами занятости, продолжат получать пособие. Положение, предусматривающее это, подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Безработные получат пособие во время переобучения
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«В случае направления безработных граждан на прохождение профессионального обучения и получение дополнительного профессионального образования в рамках договоров о сотрудничестве, заключенных органами службы занятости с федеральными операторами (иными организациями), за безработными гражданами сохраняется право на получение пособия по безработице», — сообщается в подписанном положении. Раньше во время переобучения выплаты не предусматривались.

Также был сокращен срок принятия решения о направлении безработного на переподготовку или об отказе в этом. Сейчас службы занятости должны рассмотреть заявление в течение семи дней, а ранее на это отводилось 15 рабочих дней.

Ранее глава Минтруда Антон Котяков заявил, что уровень безработицы в России 4,5%. По состоянию на 1 августа рынок труда в РФ вернулся на допандемический уровень.

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