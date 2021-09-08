Пенсионеров предупредили об ошибках в начислении пенсии

"Это может повлиять и на размер пенсии, и в принципе - на ее назначение (если речь идет, например, о досрочном выходе)", - объяснили в ПФР. По этой причине россиянам рекомендовали заранее обращаться в Пенсионный фонд, чтобы специалисты смогли проверить все имеющиеся документы и в случае необходимости подать запросы на предыдущее место работы, в архив или в органы соцобеспечения иностранного государства. "Благодаря такой работе к моменту получения права на пенсию будут готовы все документы и пенсия будет назначена максимально оперативно", - добавили в ведомстве. В ПФР также указали на то, что граждане, перешедшие на электронную трудовую книжку, обладают доступом к информации о внесенных в нее сведениях в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда. Ранее сообщалось, что российские пенсионеры имеют право на доплаты за родственников по некоторым госпрограммам материальной поддержки.