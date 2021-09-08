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В ПФР объяснили россиянам причины ошибок при начислении пенсии

Газета.Ruиещё 1
5 часов назад

Одной из причин некорректного начисления пенсии является наличие ошибок в документах, объяснили в Пенсионном фонде России (ПФР). В ведомстве в качестве примера привели случаи, когда в трудовой книжке отсутствовала печать или была неверно указана должность.

Пенсионеров предупредили об ошибках в начислении пенсии
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Это может повлиять и на размер пенсии, и в принципе - на ее назначение (если речь идет, например, о досрочном выходе)", - объяснили в ПФР. По этой причине россиянам рекомендовали заранее обращаться в Пенсионный фонд, чтобы специалисты смогли проверить все имеющиеся документы и в случае необходимости подать запросы на предыдущее место работы, в архив или в органы соцобеспечения иностранного государства. "Благодаря такой работе к моменту получения права на пенсию будут готовы все документы и пенсия будет назначена максимально оперативно", - добавили в ведомстве. В ПФР также указали на то, что граждане, перешедшие на электронную трудовую книжку, обладают доступом к информации о внесенных в нее сведениях в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда. Ранее сообщалось, что российские пенсионеры имеют право на доплаты за родственников по некоторым госпрограммам материальной поддержки.

Личный счет,Пенсионный фонд РФ,
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