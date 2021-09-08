Налог на вылов рыбы предложили повысить

Министерство сельского хозяйства России предложило повысить налог за пользование водными биоресурсами, в частности, на вылов рыбы. Об этом пишет «Российская газета».
По данным издания, проект изменений в Налоговый кодекс, подготовленный ведомством, уже согласован с Минфином, Минэкономразвития, Минпромторгом, Минвостокразвития, ФНС и ФСБ, а также урегулированы разногласия с ФАС.
Согласно законопроекту, предлагается существенное повышение ставок налога на большинство видов рыбы. Так, на минтай из Охотского моря — с 3,5 до 4,3 тыс. рублей за тонну, на минтай из других районов промысла — с 2 до 4,3 тыс. рублей, на камбалу — с 10 рублей до 2,1 тыс. рублей за тонну, на палтус - с 3,5 тыс. до 12,6 тыс. рублей за тонну, на нерку - с 20 тыс. до 30 ты. рублей за тонну.
При этом в ведомстве подчеркнули, что ставки не менялись с 2004 года и после повышения составят от 4,8% от средней цены производителей. Исключение будет сделано для вылова горбуши, креветок северной и гребенчатой и сельди охотоморской. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что более высокие ставки налога на их добычу могут привести к недоосвоению этих водных биоресурсов.
При этом градо- и поселкообразующие организации смогут платить 15% от размера ставки при социально-экономическом развитии населенных пунктов, в которых они зарегистрированы. Налоговые вычеты также можно будет получить в случае выпуска продукции высокой степени переработки или ведя добычу на новых судах, построенных на отечественных верфях. Кроме того, льготы будут и при осуществлении прибрежного рыболовства, предусматривающего доставку уловов в свежем и охлажденном виде на территорию прибрежных регионов.
В Минсельхозе рассчитывают, что новые ставки позволят увеличить налоговые поступления с 2,2 млрд рублей до 21 млрд рублей. При этом даже с учетом налоговых вычетов поступления в бюджет увеличатся в шесть раз.
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