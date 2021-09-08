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В России предложили повысить налог на вылов рыбы

Алиса Селезнёва
45 минут назад

Министерство сельского хозяйства России предложило повысить налог за пользование водными биоресурсами, в частности, на вылов рыбы. Об этом пишет «Российская газета».

Налог на вылов рыбы предложили повысить
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным издания, проект изменений в Налоговый кодекс, подготовленный ведомством, уже согласован с Минфином, Минэкономразвития, Минпромторгом, Минвостокразвития, ФНС и ФСБ, а также урегулированы разногласия с ФАС.

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Согласно законопроекту, предлагается существенное повышение ставок налога на большинство видов рыбы. Так, на минтай из Охотского моря — с 3,5 до 4,3 тыс. рублей за тонну, на минтай из других районов промысла — с 2 до 4,3 тыс. рублей, на камбалу — с 10 рублей до 2,1 тыс. рублей за тонну, на палтус - с 3,5 тыс. до 12,6 тыс. рублей за тонну, на нерку - с 20 тыс. до 30 ты. рублей за тонну.

В ФНС заявили о необходимости введения глобальных налогов

При этом в ведомстве подчеркнули, что ставки не менялись с 2004 года и после повышения составят от 4,8% от средней цены производителей. Исключение будет сделано для вылова горбуши, креветок северной и гребенчатой и сельди охотоморской. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что более высокие ставки налога на их добычу могут привести к недоосвоению этих водных биоресурсов.

При этом градо- и поселкообразующие организации смогут платить 15% от размера ставки при социально-экономическом развитии населенных пунктов, в которых они зарегистрированы. Налоговые вычеты также можно будет получить в случае выпуска продукции высокой степени переработки или ведя добычу на новых судах, построенных на отечественных верфях. Кроме того, льготы будут и при осуществлении прибрежного рыболовства, предусматривающего доставку уловов в свежем и охлажденном виде на территорию прибрежных регионов.

В Минсельхозе рассчитывают, что новые ставки позволят увеличить налоговые поступления с 2,2 млрд рублей до 21 млрд рублей. При этом даже с учетом налоговых вычетов поступления в бюджет увеличатся в шесть раз.

Ранее президент России Владимир Путин заявил в ходе Восточного экономического форума, что на Курильских островах создадут беспрецедентный налоговый режим для бизнеса. Так, предпринимателей освободят от необходимости уплаты налогов на десять лет. Также российский лидер добавил, что воспользоваться льготами на Курилах смогут в частности инвесторы из Японии.

Личный счет,Владимир Путин,Федеральная налоговая служба,Минэкономразвития,ФАС,ФСБ,Минсельхоз,Минпромторг,Минфин,"Российская газета",
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