Россиянам рассказали о способах получить две пенсии одновременно

Часть россиян имеет право на получение двух пенсий, напомнили в Пенсионном фонде России (ПФР).

«При определенных условиях некоторые граждане имеют право на одновременное получение двух пенсий: одной по линии силовых ведомств, другой – по линии ПФР», - говорится в сообщении.

В частности, на две пенсии могут рассчитывать бывшие военнослужащие, работники прокуратуры, Минобороны, МВД, ФСБ и ряда других ведомств.

Вторая пенсия может быть назначена военному пенсионеру, если он достиг общеустановленного возраста и имеет необходимый страховой стаж. Также у него должно быть необходимое количество личных пенсионных коэффициентов и установление пенсии за выслугу лет или по инвалидности по линии силового ведомства.