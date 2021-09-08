Россиянам рассказали о способах получить две пенсии одновременно

Часть россиян имеет право на получение двух пенсий, напомнили в Пенсионном фонде России (ПФР).
«При определенных условиях некоторые граждане имеют право на одновременное получение двух пенсий: одной по линии силовых ведомств, другой – по линии ПФР», - говорится в сообщении.
В частности, на две пенсии могут рассчитывать бывшие военнослужащие, работники прокуратуры, Минобороны, МВД, ФСБ и ряда других ведомств.
Вторая пенсия может быть назначена военному пенсионеру, если он достиг общеустановленного возраста и имеет необходимый страховой стаж. Также у него должно быть необходимое количество личных пенсионных коэффициентов и установление пенсии за выслугу лет или по инвалидности по линии силового ведомства.
Ранее в Пенсионном фонде назвали категории граждан, которые останутся без страховой пенсии. К ним относятся индивидуальные предприниматели, самозанятые граждане, россияне, работающие за рубежом, а также адвокаты и нотариусы, занимающиеся частной практикой. В этот список также вошли люди, проживающие в России, но на которых не распространяется пенсионное страхование, а также адвокаты с пенсией по выслуге лет или с пенсией по инвалидности.