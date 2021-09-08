Должники МФО: россияне столкнулись с новым видом мошенничества

Злоумышленники начали массово оформлять микрокредиты на россиян. За два месяца зафиксировано более 100 случаев мошенничества, пишет «Российская газета» со ссылкой на данные компании RTM Group, специализирующейся на информационной безопасности.
Мошенники регистрируются на сайте микрофинансовой организации (МФО), заполняют анкету и подтверждают согласие с условиями договора через СМС. Ввод кода из СМС по сути и является запросом на получение микрозайма. При этом злоумышленники пользуются паспортными данными, которые находят в доступных базах данных в интернете. Обманутые граждане узнают о займе, когда им приходит повестка из суда с требованием о возмещении средств.
«Подобные инциденты стали происходить массово в течение последних двух месяцев, ранее отмечались лишь единичные случаи», - предупредили специалисты.
В RTM Group предупредили, что потенциальной жертвой такого вида мошенничества может стать любой человек, оставивший свои персональные данные при регистрации в различных сервисах.
Чтобы минимизировать опасность, эксперты рекомендуют оставлять о себе только необходимый минимум информации и не заполнять не обязательные для регистрации поля. Кроме того, необходимо читать условия использование своих персональных данных, и в случае несогласия отказаться от работы с этими компаниями.
Ранее сообщалось, что Минфин России планирует внести в правительство законопроект о механизме возврата средств, похищенных мошенниками у клиентов банков.