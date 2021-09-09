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Visa повысит комиссии за оплату в супермаркетах в 2022 году

Ura.Ruиещё 6
1 час назад

Платежная система Visa в следующем году поднимет межбанковскую комиссию за оплату картами в магазинах. Об этом говорится в информационном бюллетене платежной системы, который разослали банкам в России.

Visa поднимет комиссии за оплату картами в магазинах
Фото: ТАССТАСС

«Visa периодически пересматривает ставки межбанковских комиссий с целью обеспечения необходимых условий на рынке для развития электронных платежей и сети их приема. Изменение существующих программ нацелено на то, чтобы привести тарифную политику в соответствие с текущими рыночными реалиями», — сообщил представитель Visa изданию РБК.

Как следует из бюллетеня, с 1 февраля 2022 года межбанковская комиссия за прием карт в супермаркетах увеличится с 1% до 1,3%. Льготный тариф для крупных супермаркетов останется на уровне 0,5%, но с 1 сентября из него исключили почти все премиальные карты в линейке платежной системы, кроме Visa Platinum Business. Крупные магазины бытовой техники и мебели, а также курьерские службы лишатся льготного тарифа.

В августе Visa запустила новую функцию для владельцев карт в России. Теперь они смогут удалять данные о себе со сторонних сайтов. Держатели карт смогут проверить оформленные подписки, а также наличие сохраненных карт в интернет-магазинах, в которых они уже оплачивали покупки, передает телеканал 360.

Личный счет,Компании,Visa,Телеканал "360° Подмосковье",
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