Visa поднимет комиссии за оплату картами в магазинах

Платежная система Visa в следующем году поднимет межбанковскую комиссию за оплату картами в магазинах. Об этом говорится в информационном бюллетене платежной системы, который разослали банкам в России.

Фото: ТАСС ТАСС

«Visa периодически пересматривает ставки межбанковских комиссий с целью обеспечения необходимых условий на рынке для развития электронных платежей и сети их приема. Изменение существующих программ нацелено на то, чтобы привести тарифную политику в соответствие с текущими рыночными реалиями», — сообщил представитель Visa изданию РБК.

Как следует из бюллетеня, с 1 февраля 2022 года межбанковская комиссия за прием карт в супермаркетах увеличится с 1% до 1,3%. Льготный тариф для крупных супермаркетов останется на уровне 0,5%, но с 1 сентября из него исключили почти все премиальные карты в линейке платежной системы, кроме Visa Platinum Business. Крупные магазины бытовой техники и мебели, а также курьерские службы лишатся льготного тарифа.