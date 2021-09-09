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Льготникам напомнили о дедлайне для замены услуг на деньги

Мария Иванова
1 час назад

В Пенсионном фонде России (ПФР) напомнили, что россияне, имеющие право на набор социальных услуг (НСУ), до 1 октября могут заменить его на деньги. Об этом сообщается на сайте фонда.

В ПФР подчеркнули, что 30 сентября – последний день приема заявлений от льготников, желающих отказаться от НСУ или, наоборот, возобновить его в 2022 году.

Заявление можно подать в территориальных органах ПФР, в офисах МФЦ, а также дистанционно через «Личный кабинет» на сайте фонда. Заявление, поданное в сентябре 2021-го, начнет действовать с 1 января 2022 года. Если льготник отказался от НСУ в предыдущие годы и не планирует менять свое решение, то заявление подавать не нужно.

Два условия: в ПФР рассказали о порядке выплаты пенсии

С 1 февраля этого года в России на 4,9 процента подняли ежемесячную денежную выплату (ЕДВ), которую получают около 15 миллионов федеральных льготников, в том числе люди с инвалидностью, ветераны боевых действий, россияне, подвергшиеся воздействию радиации, герои СССР и России, герои социалистического труда и другие.

На 4,9 процента также проиндексировали входящий в состав ЕДВ набор социальных услуг (НСУ). Его стоимость составила 1 211, 66 рубля в месяц, в рамках НСУ получать услуги в натуральной форме или денежном эквиваленте.

В НСУ входит обеспечение лекарствами и медицинскими изделиями по рецептам, бесплатный проезд на пригородных электричках и междугороднем транспорте к месту лечения и обратно, а также санаторно-курортное лечение.
Личный счет,Видео,Пенсионный фонд РФ,
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