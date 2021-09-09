Visa повысит межбанковскую комиссию за прием карт в магазинах

В 2022 году Visa увеличит межбанковскую комиссию для супермаркетов за прием пластиковых карт с одного до 1,3 процента. Об этом сообщает РБК со ссылкой на информационный бюллетень платежной системы.

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Межбанковская комиссия (интерчейндж) составляет 70 процентов эквайринговой комиссии (эквайринг - проведение платежей по картам). Обслуживающий платежи банк платит интерчейндж в пользу кредитной организации, выпустившей карту. Размер интерчейнджа устанавливает платежная система.

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Visa увеличит интерчейндж для супермаркетов с 1 февраля следующего года. Платежная система оставит без изменений льготный тариф для крупных супермаркетов на уровне 0,5 процента, но с 1 сентября 2022-го исключит из него все премиальные карты, кроме Visa Platinum Business.

Льготные программы для магазинов с большими объемами продажи отменят в три этапа: с 8 июля 2022-го для магазинов мебели, садоводства и стройматериалов, с 5 августа – для магазинов бытовой техники, с 30 сентября – для курьерских служб.

Кроме того, несколько премиальных карт исключат из обычных программ начисления интерчейнджа для фастфуда, транспорта, турагентов и авиакомпаний. В итоге интерчейндж вырастет с 0,5-1,65 до 2-2,3 процента.

Собеседники РБК на платежном рынке рассказали, что Visa также повысит сервисный сбор в свой фонд развития с 0,0055 до 0,01 прогрета от общего оборота по картам. Это произойдет в апреле 2022 года.

Представитель Visa заявил изданию, что компания периодически пересматривает ставки межбанковских комиссий «для развития электронных платежей и сети их приема».

Он подчеркнул, что интерчейндж - доход не платежной системы, а банка-эмитента. Банк направляет эти деньги на развитие платежной инфраструктуры и обеспечения безопасности платежей.

«Именно благодаря этому инструменту платежный рынок России в кратчайшие сроки стал одним из самых инновационных в мире», - подчеркнул представитель компании.

Высокие комиссии банков за эквайринг ранее критиковал президент РФ Владимир Путин, он называл их «квазиналогом». Путин отмечал, что такие комиссии в России достигают трех процентов, а в некоторых странах эквайринг обходится всего в 0,2-0,3 процента.