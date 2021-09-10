Аналитики подсчитали количество миллионеров в РФ

Аналитики Центра управления благосостоянием и филантропии Московской школы управления «Сколково» оценили, сколько долларовых миллионеров проживает в российских регионах. Для этого были использованы данные по количеству оформленных дорогих автомашин.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Владимир Жабриков © URA.RU

Согласно исследованию «Сколково», в Москве и Подмосковье живут более 100 тысяч миллионеров, или 35% от общего количества в России. Так, например, в Московском регионе сосредоточено 45% дорогого (стоимостью свыше 10 млн рублей) и 85% сверхдорогого жилья (от 70 млн рублей), а доля люксовых автомашин составляет 42%, передает РБК.

Отмечается, что по оценке банка Credit Suisse в России в 2020 году насчитывалось около 297 тысяч долларовых миллионеров. При этом из них в Санкт-Петербурге проживает 28 тысяч, а в Краснодарском крае — 12 тысяч. В Свердловской области людей, обладающих таким состоянием около 5,2 тысяч, в Челябинской области — 3,5 тысячи человек, а в ХМАО — 2,4 тысячи человек.

Ранее URA.RU писало, что в рейтинге российских миллиардеров сменился лидер. Им стал глава совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов. Состояние бизнесмена и его семьи оценивается в 29,2 миллиарда долларов. Также сообщалось, что за время пандемии российские миллиардеры прибавили к своему состоянию 13,8 миллиарда долларов, передает телеканал 360.