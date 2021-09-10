В ПФР раскрыли подвох при выходе на досрочную пенсию

Некоторые категории россиян имеют право на досрочную пенсию, однако начиная с 2019 года выход на пенсию работников определяется с учетом переходного периода по повышению пенсионного возраста. Об этом рассказали в отделении Пенсионного фонда России по Чеченской республике.

«В соответствии с ним (переходным периодом — прим. ред.) назначение пенсии врачам, учителям и артистам постепенно переносится с момента выработки специального стажа. При этом они могут продолжать трудовую деятельность после приобретения необходимой выслуги лет либо прекратить работу», — говорится в сообщении.

Отмечается, что к работникам, которые имеют право на досрочную пенсию относятся педагоги, врачи, артисты балета, цирковые гимнасты, оперные певцы и некоторые другие. При этом минимальный стаж должен составлять от 25 до 30 лет. Однако, в ПФР приводят пример, что если сельский врач, имеющий право на досрочную пенсию, выработает необходимый стаж в сентябре 2021 года, пенсия ему будет назначена в соответствии с общеустановленным переходным периодом по повышению пенсионного возраста — через 3 года, в сентябре 2024 года.