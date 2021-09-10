Реальные ставки по кредиткам подскочили до 30%

Реальные ставки по кредиткам начали заметно расти летом — с минимальных 24,2% в июне показатель ПСК поднялся до 26,5% в июле и до 27,4% в августе. Заметный рост ставок наблюдается «исключительно в сегменте кредитных карт», заявил РБК руководитель «Эквифакс» Олег Лагуткин.

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«ПСК в сегменте кредитных карт в июле — августе росла быстрее, чем в других сегментах розничного кредитования. Связано это с последними решениями ЦБ по повышению ключевой ставки», — подтвердили в Объединённом кредитном бюро — единственном, имеющим доступ к данным Сбербанка.

По данным ОКБ, в августе полная стоимость кредита в сегменте кредитных карт достигла максимальных за 14 месяцев 25,8% годовых. По сравнению с минимальным уровнем в июне показатель вырос на 1,6 процентного пункта.

По данным бюро «Эквифакс», в августе банки одобрили 1,04 млн кредиток, что на 1,6% больше, чем годом ранее. В деньгах рост составил 5,3% — карт выдали на сумму 74,7 млрд рублей. Средний размер лимита по картам в августе увеличился на 3,6%, примерно до 72 000 рублей. В последние месяцы лимит по кредитным картам находится на стабильно высоком уровне в 69 000–72 000 рублей, отметил Лагуткин.