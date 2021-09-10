В ПФР назвали еще один способ увеличить пенсию

Пенсионеры, имеющие на иждивении детей и студентов, имеют право на доплату к фиксированной части пенсии (фиксированная часть - 6044 рубля 48 копеек) в 2014,83 рубля (на одного иждивенца). Об этом сообщается на сайте Пенсионного фонда России (ПФР).

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Доплата положена пенсионерам, у которых на иждивении находятся дети до 18 лет, студенты-очники от 18 до 23 лет (в том числе, если они учатся за рубежом), дети старше 18 лет, получившие инвалидность.

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Члены семьи признаются состоящими на иждивении родителя, если они находятся на его полном содержании или получают от него постоянную помощь. За одного и того же ребенка пенсия может быть повышена обоим родителям-пенсионерам.

Максимальную надбавку к социальной пенсии (415 процентов) в России могут получить Герои Российской Федерации, Герои Советского Союза, Герои Труда России и Герои Социалистического Труда.

Такая же прибавка полагается людям, награжденным орденами Святого апостола Андрея Первозванного, Трудовой Славы трех степеней и «За заслуги перед Отечеством» I степени.

Прибавку в 330 процентов размера социальной пенсии могут получить люди, награжденные орденом Ленина, орденом «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней, а также лауреаты Ленинской премии, государственных премий СССР и государственных премий России.

Прибавка в 250 процентов социальной пенсии предусмотрена для людей, получивших ордена Трудовой Славы трех степеней, ордена «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» трех степеней, для чемпионов Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр.

Пенсионеры также могут стать льготниками в своем регионе, если проработали там на протяжении сорока лет. А россияне, решившие оформить пенсию позже положенного срока, смогут увеличить размер выплат почти в два раза: каждый год, отработанный после наступления пенсионного возраста, размер пенсии будет расти благодаря накоплению премиальных коэффициентов, которые ввели в 2015 году.