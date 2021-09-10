Отдых подорожает: в России остановили продажи туров с кешбэком

Ростуризм досрочно приостановил продажи туров по России с кешбэком. Как объяснили в пресс-службе ведомства, выделенная в этом году сумма на поездки была полностью исчерпана, пишет ТАСС.

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Всего с начала года программой воспользовались более 1,6 млн россиян, которые потратили на туры 34 млрд рублей. Кешбэк за них составил 6,7 млрд. В Ростуризме подчеркнули, что возврат средств оказался очень востребованным среди туристов, а потому выделенная на поездки сумма исчерпалась ранее предполагаемого срока – 14 сентября.

В ведомстве рассказали, что программа помогла поддержать спрос на отдых в России в межсезонье, увеличить количество собираемых налогов, сохранить рабочие места и привлечь внимание туристов к внутренним направлениям. В них также входят и регионы, которые наиболее пострадали от ковидных ограничений.