От 3 до 100 тысяч рублей: кто и какие выплаты получит осенью

Этой осенью многие россияне смогут получить дополнительные денежные пособия. Кому и сколько заплатят — читайте в подборке «Рамблера».

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Пенсионеры

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Выплату всем пенсионерам в размере 10 тысяч рублей в августе анонсировал президент России Владимир Путин. Мера коснется в том числе работающих пенсионеров и тех, кто получает пенсию по инвалидности и по потере кормильца. В общей сложности это около 43 миллионов граждан. Перечисление выплаты началось 2 сентября. Заявление для получения надбавки не требуется, она будет начислена автоматически.

Военные и силовики

Выплату военнослужащим и сотрудникам силовых ведомств также анонсировал президент Путин. По 15 тысяч рублей получат контрактники и курсанты военных вузов, а также сотрудники полиции, прокуратуры, Следственного комитета, Росгвардии, ФСИН, таможенники, пожарные и судебные приставы.

Молодежь

Россияне возрастом от 14 до 22 лет смогут оформить «Пушкинскую карту» и получить на нее деньги, которые можно потратить на посещение культурных мероприятий. Для получения карты нужно подать заявление через портал госуслуг. В 2021 году на «Пушкинскую карту» будет начислено 3 тыс. рублей, начиная с 1 января 2022 года — по 5 тыс. рублей в год. Список мероприятий, билеты на которые можно приобрести по программе, публикуется на портале «Культура.РФ» и в приложении «Госуслуги. Культура».

Получатели льгот

До 1 октября 2021 года люди, получающие льготы, имеют право подать в Пенсионный фонд заявление на их монетизацию. В этом случае с начала следующего года вместо льгот, от которых отказались, они будут получать их денежный эквивалент.

Родители

С 1 сентября изменился порядок оплаты больничных по уходу за детьми до семи лет. Пособие по временной нетрудоспособности для них будет составлять 100% среднего заработка, независимо от стажа и независимо от того, дома или в больнице проходит лечение. Расчет больничных по уходу за детьми старше 7 лет останется прежним.

Единовременная выплата к началу учебного года

Выдача единовременной выплаты к началу учебного года в 10 тыс. рублей началась в августе и продлится до декабря. На нее имеют право родители детей от шести до восемнадцати лет (6 лет должно исполниться не позже 1 сентября, 18 лет — не позже дня выхода указа о выплате, 3 июля 2021 года). Также деньги получат инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, если они учатся по основным образовательным программам на дневном отделении, или один из их родителей имеет инвалидность. Для получения единовременного пособия нужно подать заявление через портал госуслуг.

Кураторы групп в среднеспециальных учебных заведениях

С 10 сентября сотрудники колледжей и техникумов, курирующие студенческие группы, получат набавку в сумме 5 тысяч рублей, аналогичную введенной в прошлом году доплате для классных руководителей в школах.

Инвалиды

Люди с инвалидностью, которым необходимы технические средства реабилитации, с 26 сентября смогут получить средства на их приобретения через электронный сертификат (ранее можно было получить сами средства или компенсацию денег, потраченных на их самостоятельное приобретение). Использовать сертификат можно будет в любом магазине, в том числе онлайн.

Военные пенсионеры

С 1 октября повышаются пенсии для военных. Повышение, связанное с индексацией окладов, составит 3,7%.

Люди, сделавшие прививку от коронавируса